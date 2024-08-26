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Uber’e 290 milyon euro ceza

Hollanda'nın veri korumu kuruluşu DPA, Uber'e 290 milyon euro para cezası verdi. 

Haber Merkezi
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Uber’e 290 milyon euro ceza
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Hollanda'nın veri korumu kuruluşu DPA, sürücü bilgilerini ABD'ye aktaran Uber'e 290 milyon euro para cezası verdi. 

DPA, verilen cezanın ardından Uber'in verilerin korunması yasalarını ihlali sona erdirdiğini belirtti. DPA, Uber hakkında incelemenin 170 Fransız sürücünün Fransız insan hakları grubu Ligue Des Droits De L'Homme'ye yaptıkları şikayet sonrasında başlatıldığını da vurguladı.

 

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