Üçler, bölgesinin en yüksek ekipman satışını gerçekleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Muğla Ortaca’da, pirinç tarımıyla işe başlayan, bölgenin ilk sanayi tesislerinden olma özelliği taşıyan çırçır fabrikalarını kurarak yoluna devam eden Üçler Motorlu Araçlar, bugün faaliyetlerini tarımsal mekanizasyon firması olarak sürdürüyor. Firmanın üçüncü kuşak temsilcilerinden Esin Erdem, Üçler’in cirosunu ve karlılığını arttırarak yılı tamamlayacağını söyledi.

2022 yılına göre enflasyonun üzerinde ciro artışı sağladıklarını belirten Erdem, “Karlılık anlamında reel olarak büyümeyi destekleyen bir oran yakaladık. Satış adetlerimizin yılsonunda 230-245 bandında sıfır traktör olmasını öngörüyoruz. İkinci elde yeni bir yapılanma ile adetlerimizi ve satış ciromuzu ciddi oranda artırdık. Ekipmanda bölgenin ciro ve satış adeti bazında en yüksek oranlarını gerçekleştirdik. Yılı ekipmanlarda da iyi bir şekilde kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

3S plaza yatırımı için önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Erdem, “2023 yılı içerisinde satış hizmetlerimizin yanına, servis ve yedek parça faaliyetlerini de ekleyerek, çiftçilerin bu hizmetleri aynı çatı altında alabileceği 3S plaza yatırımı için arsa alımlarımızı bitirdik. Bununla ilgili olarak mimarı proje ve diğer projelerin çizimini yaptırdık. Yerel belediyeye ruhsat için başvuru sürecini bitirdik. Büyükşehir ve karayollarından izin için başvurularımızı yaptık. Yasal izinlerimizin alınması ile birlikte inşaat sürecimiz başlayacak. 2024 yılı içerisinde yatırımımızı realize etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 yılı içerisinde ortaca sanayi sitesinde yetkili servis hizmet noktası açtıklarını belirten Erdem, “Ayrıca aynı site içerisinde yetkili yedek parça depomuzu da açarak bölgemizdeki çiftçilerimize hizmet vermeye başladık. Servis ve yedek parça işyerleri için personel alımında bulunduk. Bu hizmetler için 3 adet araç tedarik ettik. Servis ve yedek parça deposu için raf ve gerekli takım donanımlarını da temin ettik. Personelimizin eğitim ve denetimlerle ilgili çalışmalarını tamamladık” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl cirolarını ve satış adetlerini 2023 yılına yakın tutmaya çalışacaklarını söyleyen Erdem, “2024 yılında sektörün yüzde 20 ile yüzde 30 arasında küçülmesini öngörüyoruz. Bu küçülmeden en az şekilde etkilenmek için tedbirler almaya çalışıyoruz. Maliyetlerimiz ve iş akış süreçlerinde verimliliği arttıracak tedbirler almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün sorunu haksız rekabet

Sektörde ihtiyacın üzerinde firma sayısı oluştuğunu dile getiren Erdem, sektöre olan ilginin arttığını belirterek, “Bir kasa ve bir masa ile faaliyette bulunan firmalar oluştu. Piyasa Uzakdoğu menşeili ve kalitesiz ürünleri satan firmalarla doldu. Satış sonrası hizmetlerini yasal olmayan prosedürler ile kağıt üstünde tamamlayarak haksız rekabet ortamı oluşturuyorlar. Türkiye’yi traktör çöplüğüne dönüştürecekler. Bu tür firmaların devletin sübvansiyonlu sisteminden istifade etmemesi gerekiyor. Tarımsal mekanizasyon üreticilerinin merdiven altı üretimden çıkarılıp Avrupa standartlarında üretime sahip firmalar olması yolunda yasal tedbirler alınmalı” değerlendirmelerinde bulundu.