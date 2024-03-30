Ülker’den 75 milyon euroluk yurt dışı kredi sözleşmesi
Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 75 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.
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Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) kredi sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ülker, sözleşme kapsamında IFC'den 2 yıl vadeli 75 milyon euro kredi kullanacak.
Söz konusu kredi, sürdürülebilirlik yatırımları ve büyümeye yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılacak.