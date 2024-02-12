Uludağ Elektrik, tüketicilere tasarruf bilinci aşılıyor

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Elektrik, küçük işletmelerde ve hanelerde enerji tasarrufu ve verimliliği bilincini yerleştirmek için başlattığı Enerji Danışmanım Projesi ile evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek bilinçlendirme yapıyor. Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda proje kapsamında belirlediği hedef kitlelere bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriyor. Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayabilecekleri anlatılıyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Kullanıcılar, bu yöntemle faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar.