Ulusoy Un, IBAKTECH'te yerini aldı

Ulusoy Un, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı'na (IBAKTECH) katılacak.

14. kez kapılarını açacak fuar İtalya, Fransa, Almanya, Slovenya, Çin, İran, Suriye gibi ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcıyı, 500'ün üzerinde markayı ağırlayacak.

Ulusoy Un, İstanbul Fuar Merkezi'nde 24-27 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek fuarda 6. Hall 601 numaralı stantta yerini alacak ve workshop alanında ürettiği ürünleri ziyaretçilerine sunacak.

24-25 Nisan tarihlerinde de workshop alanında artizan ekmek yapımında adını duyuran Ekmek İskelesi’nden Şef Sedat Dereci’nin birbirinden farklı ve leziz ekmek çeşitlerinin yapım aşamaları ziyaretçilere anlatılıp ikram edilecek.