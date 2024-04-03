Unico Sigorta kârını artırdı, tekonolojik gelişime odaklandı

Unico Sigorta, 2023 yılı net kârını 2022 yılı net kârına göre %181,15 oranında artırarak yılı 1.074.895.698 TL net kâr rakamıyla kapattı ve pazar payını %12,59 oranında yükseltti.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler 2023 yılını şöyle değerlendirdi: “Unico Sigorta olarak geçtiğimiz yıl istikrarlı ve kârlı büyümemizi sürdürdük. 2023 sonu 1.074.895.698 TL net kâr rakamı elde ettik, öz sermayemiz 1.9 Milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılı net kâr rakamının geçtiğimiz yılın net kârına göre artış oranı %181,15 oldu. 2023 sonu öz sermaye kârlılığımız ise %131,20… 35 yıllık tecrübemiz, donanımlı insan kaynağımız, güçlü iş ortaklarımız ile sektöre değer katmak için her geçen gün daha çok çalışıyoruz. 2023 yılı finansal sonuçlarımız da bu istikrarın bir göstergesi...”

Sektörün 2023’te %27,61 oranında reel büyüme kaydettiğini belirten Güzeler sözlerine şöyle devam etti:

“2022’de sektör %41,89 oranında büyüdü. Unico Sigorta olarak 2023 yılı prim üretimimiz 7,1 milyar TL’ye ulaştı, %136,7 değişim ve %43,6 reel büyüme ile pazar payımız %1,66’ya yükseldi. Kasko branşında pazar payımız %2,55’e ulaşırken, kasko sigortalarında şirketimiz 492,5 Milyon TL teknik kâr elde etmiştir. Aynı şekilde, trafik branşında pazar payımız %3,50’ye ulaşırken, trafik sigortası satışı yapan 34 şirket arasında üst sıralarda yerimizi aldık. Trafik branşında 321 milyon TL teknik kâr elde ederek, teknik kâr eden dört sigorta şirketi arasında 2. sırada yerimizi aldık. Bu performans, şirketin stratejik liderliği ve müşteri odaklı bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Unico Sigorta hedeflerine ulaşmaya, sektördeki konumunu güçlendirmeye ve sigorta arzını sigortaya erişimi kolaylaştırarak istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıdır.”

Unico Sigorta için 2024, “Yatay İletişim, Teknolojik Gelişim” yılı

Unico Sigorta 2023’te çalışan sayısını artırarak 250’nin üzerine çıkardı. Şirket, 1.200 satış kanalı ile hizmet veriyor.

Yeni iş planı döneminde “Sürekli Gelişim” temasına odaklandıklarını belirten Genel Müdür Ender Güzeler 2024’ü “Yatay İletişim, Teknolojik Gelişim” yılı olarak ilan ettiklerini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hedeflerimizi ve büyümemizi kıymetli çalışanlarımız ve acentelerimiz aracılığıyla hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda, 2024 yılı prim üretimi hedefimizi 13,8 milyar TL olarak belirledik; 2 milyar TL vergi sonrası kâr hedefi koyduk. Büyümeyi organik olarak sağlayacağız ve 2024-2025 yılları arasında sağlık branşına girmenin yanı sıra yangın ve mühendislik gibi endüstriyel sigortalar ve sorumluluk sigortalarında da büyümek istiyoruz. İnovasyonu ve dijital dönüşümü müşteriyi ve satış kanallarımızı merkeze koyarak ele alıyor, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Müşteri, ürün, satış kanalı ve organizasyonumuzu hizalayarak süreç inovasyonuna odaklandığımız ve çok önem verdiğimiz 5 odak alanı – 5 proje, iş planımızın çerçevesini oluşturuyor. Üretmek ve geliştirmekten zevk alan başta satış kanalları ile senkronize olan ekibimizle 2024 yılını da son derece başarılı geçireceğimize eminim. Bunun şimdiden güçlü sinyallerini alıyoruz.”