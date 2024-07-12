Unilever, ofis çalışanı sayısını azaltıyor: 3 bin 200 pozisyonu kapatacak

Unilever Avrupa'daki ofis istihdamını azaltıyor. Şirket, gelecek yılın sonuna kadar Avrupa'daki tüm ofis görevlerinin üçte birini azaltmayı planlıyor.

Aralarında aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in de bulunduğu hissedarların baskısı altında olan FTSE 100 şirketi, Financial Times ile paylaşılan şirket genelindeki bir görüşmenin ayrıntılarına göre, Çarşamba günü üst düzey yöneticilere 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'da 3 bin 200 kadar pozisyonun kapatılacağını söyledi.

İşten çıkarmalar, Unilever'in ilk olarak mart ayında duyurduğu ve küresel çapta 7 bin 500 kadar pozisyonun azaltılmasını içeren "verimlilik programının" bir parçası. Şirket Avrupa'da 10 bin ila 11 bin arasında ofis bazlı personel istihdam ediyor.

İnsan Kaynakları Müdürü Constantina Tribou, video görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Şu an ile 2025 sonu arasında Avrupa'daki rollerde beklenen net etki 3 bin ila 3 bin 200 rol aralığında." dedi.