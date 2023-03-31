Universal Robots, 2022’yi yüzde 12 büyümeyle kapattı

EKONOMİ (BURSA) - Kolaboratif robotlarda uzman isim Universal Robots, 2022 yılı 4. çeyrek cirosunun 85 milyon dolar olduğunu duyurdu. 2022’de zorlu bir makroekonomik ortama rağmen yüzde 12 büyüdüklerinin altını çizen Universal Robots Başkanı Kim Povlsen, bugüne kadarki en yüksek yıllık gelire ulaştıklarını belirtti.

Kim Povlsen, “Avrupa'da yükselen otomasyon talebi, Ukrayna'da yaşanan savaşın başlamasının ardından yavaşladı. Bu gelişmelerle birlikte Universal Robots olarak kontrol edebildiğimiz adımlara odaklandık ve doğru bir planlama ile tedarik zinciri zorluklarını aştık” dedi. Küresel pazarlardaki değişime rağmen, artan işgücü eksiklikleri ve iş hayatında değişen beklentiler nedeniyle otomasyona yönelik genel talebin 2023 ve sonrasında artmaya devam edeceğini belirten Kim Povlsen, artan talebi karşılamak için adımlar attıklarını aktardı. Povlsen, “Geçen yıl kaynak, paletleme ve makine bakımında birinci sınıf uzmanlık oluşturmaya yatırım yaptık. Ayrıca otomasyonu her zamankinden daha kolay hale getirmek için ekosistem ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. 2022, bizler için genel olarak önemli bir yıl oldu. Yeni genel merkezimizin inşaatına başlamamızın yanı sıra, bin çalışan hedefimize ulaştık ve alanında çığır açan yeni UR20 cobot'u piyasaya sürdük” diye konuştu.