ÜNLÜ & Co İngiltere’de yatırım danışmanlığı faaliyetlerini genişletti

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun Londra merkezli iştiraki Unlu Securities UK Limited, İngiltere’deki faaliyet alanını genişletiyor. 2019 yılından itibaren, İngiltere’nin finansal hizmetleri düzenleyen ve denetleyen kurumu FCA’nın faaliyet izni altında Londra’da Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Finansman danışmanlık alanlarında kurumsal müşterilere hizmet vermeyi sürdüren şirket, aldığı yeni lisans ile faaliyet kapsamını İngiltere’de kurumsal ve bireysel müşterilere Yatırım Danışmanlığı hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletti. Böylelikle ÜNLÜ & Co, İngiltere’de kurumsal ve bireysel müşterilerinin yatırımlarına küresel sermaye piyasalarında yön verecek danışmanlık hizmetleri de sunacak.

"FCA, finans piyasalarının bütünlüğü ve istikrarını koruma misyonuyla çalışıyor"

FCA’nın titiz denetim süreci sonucunda hak edilen lisansı, ÜNLÜ & Co’nun küresel standartlarda uyguladığı şeffaf ve kurumsal yönetim ilkelerinin bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “İngiltere’de finans piyasalarının bütünlüğü ve istikrarını koruma misyonuyla çalışan FCA, sadece belirlenen yüksek standartlara sahip olan ve bu standartları sürekli olarak koruyabilen şirketlere faaliyet lisansı veriyor. Unlu Securities’in bu lisansı alması, hizmetlerimizi Türkiye dışında genişletme ve yatırım hizmetlerinde öncü pozisyonunu pekiştirme stratejisinin önemli bir adımı. Bu genişleme, bireysel ve kurumsal müşterilerimize çok daha kapsamlı çözümler sunma imkânı yaratırken, yeni ve çok çeşitli iş birliği fırsatlarına da olanak tanıyor. Küresel piyasalarla olan bağlarımızı daha da güçlendirerek müşterilerimize daha fazlasını sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İngiltere’nin Mali Tutum Otoritesi olan FCA, finansal piyasaların bütünlüğünü korumak ve tüketicilerin haklarını güvence altına almak için başvuran şirketlerin yönetim yapısı, sermaye yeterliliği, iş modeli ve risk yönetim stratejilerini titizlikle değerlendiriyor. Bu inceleme sürecinde firmaların güçlü bir finansal yapıya sahip olması, uluslararası finansal düzenlemelere uyum göstermesi ve müşterilere yönelik şeffaf politikalar geliştirmesi zorunlu tutuluyor. FCA lisansı, sadece yasal uygunluğu değil, aynı zamanda firmaların güvenilir ve etik hizmet sunma kapasitesini de teyit ediyor.