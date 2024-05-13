Ünlü restoran zinciri Big Chefs'ten çalışanlarına ortaklık fırsatı

Big Chefs restoran zinciri, kurucu ortakları Gamze Cizreli ve Saruhan Tan tarafından yönetim kuruluna sunulan hisse alım imkanı ile yöneticilere şirkette pay sahibi olma fırsatı sağladı.

Ünlü restoran zinciri Big Chefs, Türkiye'de 25 şehirde 113 ve yurt dışında 8 ülkede 11 şubesi bulunuyor. Kurucu ortakları Gamze Cizreli ve Saruhan Tan tarafından üst yönetime sunulan hisse alım imkanı ile şirket, yöneticilerini şirkete ortak etti.

9 ülkede 120 restorana ulaştı

Big Chefs CEO'su Altan Kosova, Gamze Cizreli ve Saruhan Tan'ın, şirketin başarısının temelini atan üst yönetim ekibini ortaklık fırsatıyla davet ettiğini belirtti. Yöneticiler, şirketin geleceğine güçlü bir inançla yaklaşıyor ve büyüme hedeflerini birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Big Chefs, 2023 yılında önemli bir büyüme kaydederek Türkiye dahil olmak üzere Almanya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Libya ve Gürcistan'da 9 ülkede 120 restorana ulaştı. Bu süreçte 13 milyondan fazla misafiri ağırladı.