Usta-çırak ilişkisini, modern çalışma yaşamına entegre ettiler

Kökeni çok eskilere dayanan usta-çırak ilişkisini, kurumsal firmalar için yapılandırılmış süreçlerden geçirerek mentorluk süreçlerini başlatan üç kadın girişimci, finans sektöründeki deneyimlerini genç yeteneklere ve liderlere taşıyor. Mentor Akademi kurucuları Dr. Aylin Demiray Özden, Meltem Saral ve Firuze Kiraz, mentorlük çalışmalarının kurumların yeni süreçlere daha kolay adapte olabilmesini sağladığını söyledi.

Dr. Aylin Demiray Özden, “İş yaşamında başarılı olmak için gerekli becerileri, kurum kültürü, değerleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim ve mentorluk programları tasarlıyoruz diyerek, “Biz Mentor Akademi’yi üç kadın girişimci olarak kurduk. Finans sektöründe uzun yıllara dayanan satış ve yöneticilik deneyimlerimize, eğitim, koçluk ve mentorluk becerilerini de ekledik. Mentor Akademi’yi kurarken amacımız, bilgi birikimimizi ve tecrübemizi kullanarak bireylere ve kurumlara ışık tutmak, gelişimlerine katkıda bulunmaktı” şeklinde konuştu.

Mentor Akademi kurucuları (soldan sağa) Meltem Saral, Dr. Aylin Demiray Özden ve Firuze Kiraz, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mentorler de yararlandı işlerinde terfi aldılar

Lider gelişim, genç yetenek ve oryantasyon süreçleri için mentorluk programları tasarladıklarını belirten Firuze Kiraz da şöyle konuştu: “İşbirliği yaptığımız, önemli bir bankanın iştiraki olan firma için oryantasyon sürecinin bir aşaması olarak yeni başlayan çalışanlara özel bir mentorluk programı tasarladık. Bu program yıllardır devam ediyor. Mentiler kadar mentorlar da bu programdan çok yararlandılar. Liderlik becerilerinde ciddi bir gelişme olduğunu söylediler. Hatta programdan sonra bazılarının terfi ettiğini duymak bizi çok mutlu etti.”

Kadınların ve öğrencilerin olduğu projelere destek

Meltem Saral, mentorluk programları tasarım ve danışmalığının yanı sıra kurumlara satış, iletişim, kişisel gelişim, yöneticilik ve liderlik gibi alanlarda etkili ve sonuç odaklı eğitim programları sunduklarını da söyledi. Saral, “Farklı sektörlerde iş yapmayı seviyoruz” diyerek, şunları kaydetti: “Finans kökenli olduğumuz için banka ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere ağırlıklı hizmet sektörüne yönelik satış, ikna, müşteri ilişkileri, iletişim, yöneticilik başlıkları altında çok sayıda eğitim veriyoruz. Hatta finans sektörüne yönelik, mali analiz, finansal matematik gibi eğitimler de mevcut.” Saral, STK’larda gönüllü çalışmalara katıldıklarının da altını çizerek, “Arya, TEGEP, PWN İstanbul, EMCC Türkiye’de üyesiyiz. Yine bireysel olarak başta kadınların ve öğrencilerin olduğu projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.