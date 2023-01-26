Uyumsoft, 2022’de yüzde 80 büyüdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovaLİG’de İnovasyon Liderleri arasına giren Uyumsoft’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında dünyaya açılma planlarını paylaştı.

Ülkemizin bilişim liderlerinden Uyumsoft, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki İnovaLİG 2022 yarışmasında, “Türkiye’nin İnovasyon Liderleri” arasındaki yerini aldı. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, İnovaLİG ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Mehmet Önder, “Dünyanın en büyük 10 şirketine baktığınızda, teknoloji ve yazılım ürettiklerini görürsünüz. Biz de Uyumsoft olarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizin en büyük 10 şirketinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhuriyetin ilk yüzyılında 26 yıl boyunca yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyleyen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “İlki 2017’de olmak üzere aldığımız İnovaLİG ödülleriyle başarımızı bir kez daha taçlandırdık ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Uyumsoft’a bugüne kadar değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ve çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Cironun beşte biri geleceğin teknolojilerine ayrılıyor

“Müşterilerimizi dijital dünyaya taşıyarak iş süreçlerini kolaylaştırıyor, büyümelerinin önünü açıyoruz. Geleceğin teknolojisini bugünden üretiyor, müşterilerimizle birlikte büyüyoruz” diyen Mehmet Önder, “Her yıl ciromuzun %20’sini Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ayırıyoruz.

Yeni inovatif çalışmalarla hem Uyumsoft’un hem de ülkemizin, dünyanın inovasyon liginde söz sahibi olması için daha yoğun çalışacağız. Uyumsoft olarak Anadolu’da yeşerttiğimiz inovasyon gücümüzle, globale açılma sürecimizi hızlandırıyoruz. Kurumsal ve bulut iş çözümlerindeki geniş ürün yelpazemizle rotamızı Anadolu’dan dünyaya çevirdik” ifadelerini kullandı.

“2022’de yüzde 80 büyüdük”

Pandeminin dijital dönüşümün ivmesini artırdığına dikkat çeken Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Artan teknoloji yatırımları, ülkemizdeki bilişim sektörünü büyütüyor.

Bizim de Uyumsoft olarak, son 5 yılda her yıl %40’ın üzerinde seyreden büyüme trendimiz bu yıl %80’lere ulaştı. Büyümemizin itici gücünü oluşturan inovasyonla, geleceğin teknolojilerini üretiyor, 1.500 uzmanı aşkın güçlü bir ekosistemle, 15 ülkede 100 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz.”

B2Press'in katkılarıyla hazırlanmıştır.