Uzman Posta uygulaması iOS ve Android'de yayına girdi

Kullanıcıların sadece e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak kullanabilecekleri Uzman Posta Kurumsal E-posta mobil uygulaması, artık hem iOS hem de Android platformunda mevcut. Kullanıcılar bu sayede diledikleri yerden tek bir uygulama kullanarak e-posta alıp gönderebilecek, takvim ve kontaklarına erişip işlerini programlayabilecek, karantina mesajlarına erişebilecek, arşivlenen mesajlara yıllarca erişim sağlayabilecek, güvenlik ayarlarını düzenleyebilecek ve daha birçok premium özelliğe erişebilecek.

İş süreçlerini hızlı ve güvenli hale getirecek

Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı, “Müşterilerimizin iş verimliliğini artırmak ve e-posta yönetimini kolaylaştırmak için kurumsal e-posta mobil uygulamamızı hayata geçirdik. İş hayatında esnekliği ve sürekliliği sağlamak adına mobil cihazlardan erişim imkanı sunarak çalışanların ofis dışındayken bile kesintisiz iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Mobil uygulamamız ile iş süreçlerinde hız ve etkinlik artışı sağlanırken verilerin güvenliği de en üst düzeyde korunuyor” dedi.