VakıfBank iştiraki VakıfPayS'e elektronik para ihraç izni

VakıfBank, yeni bağlı ortaklığı VakıfPayS ile ödeme sistemlerine yenilikçi, hızlı ve güvenli bir alternatif getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, ödeme hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca gerçekleştirebilme imkanı sunan VakıfPayS, ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etme izni aldı.

VakıfBank’ın “Dijital kolaylaştırır” yaklaşımından ilham alan VakıfPayS’in dijital cüzdanı, fatura ödemeden para transferine, alışverişten karekod işlemlerine kadar müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan yapmalarına imkan tanıyor. Yanı sıra kullanıcılar bankalardaki hesaplarını VakıfPayS dijital cüzdanlarına ekleyerek tüm hesaplarını tek bir noktadan yönetirken, bu hesaplardan para transferi de yapabilecek.

Diğer yandan, kartlı ödemenin olduğu her noktaya hitap eden POS ürünleriyle hem sanal hem fiziki ödemeler için de çözümler üretecek olan VakıfPayS, ayrıca bir entegrasyona gerek kalmadan ve tek bir sözleşme ile tüm banka POS’larına erişilebilmeyi sağlayacak. VakıfPayS’in anlaşmalı üye işyerlerindeki POS cihazlarından QR kod ile de ödeme yapılabilirken linkle ödeme de alınabilecek.

"Nakitsiz toplum vizyonu için kıymetli bir adım atıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfPayS ile dijitalleşerek geleceğin şirketleri olma yolunda evrilen, ekonominin itici gücü KOBİ’lerimiz ve geleneksel bankacılık dinamikleri yerine dijital dünyanın dinamikleriyle uyumlu ürün ve hizmetleri tercih eden gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştıracak bir çözüm bulmayı hedefledik.” dedi.

VakıfPayS ile kayıt dışı ekonominin azaltılması ve toplumun tüm kesimlerinin finansal teknoloji hizmetlerine erişiminin artırılmasına katkı sağlayacaklarının belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: “Diğer bir yandan nakitsiz toplum vizyonu için de kıymetli bir adım atıyoruz. Güçlü finansal yapısı, sektörde tecrübeli insan kaynağı, kullanıcı dostu uygulaması ve bu uygulamayı taçlandıracağı zengin kampanları ile VakıfPayS’in sektörde fark yaratacağına inancımız tam.”