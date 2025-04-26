VakıfBank’ta Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdürlük görevine devam ediyor

Türkiye’nin halka açık en büyük bankası VakıfBank’ın 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2019 yılından bu yana Genel Müdürlük koltuğunda bulunan Abdi Serdar Üstünsalih’in görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Bankacılık sektöründe 35 yıla yaklaşan bir tecrübeye sahip olan Üstünsalih, VakıfBank’ın dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve reel sektöre destek odaklı dönüşüm sürecinde önemli projelere liderlik etti. Üstünsalih’in görev süresi boyunca VakıfBank’ın aktif büyüklük, kredi hacmi ve dijital bankacılık hizmetlerinde kaydettiği istikrarlı yükseliş, kamuoyunun ve paydaşların takdirini kazandı.

Abdi Serdar Üstünsalih’in önderliğinde geliştirilen Vinov, SKY Tarım, V-PART gibi yenilikçi çözümlerle bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden VakıfBank’ın müşteri sayısı 25 milyonu aştı. Genel Kurul toplantısında yola Üstünsalih ile devam kararı alan VakıfBank, uzun vadeli stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecek.

“Bankamız, sağlam finansal yapısı ve stratejik yönetim anlayışı sayesinde sektördeki konumunu pekiştirdi”

Üstünsalih, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada köklü mirasını modern dünyanın ihtiyaçlarıyla harmanlayan VakıfBank’ın 2020 yıl sonundan bu yana aktif büyüklükte Türkiye’nin halka açık en büyük bankası olduğunun altını çizdi. Yenilikçi bankacılık vizyonuyla geleceğin bankacılığını bugünden inşa ettiklerine vurgu yapan Abdi Serdar Üstünsalih, geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan belirsizlikleri ustalıkla yöneterek güçlü bir performans sergilediklerini kaydetti. Üstünsalih sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aktif büyüklüğümüz, bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artarak, 2024 yıl sonunda 4 trilyon TL seviyesini aştı. 40 milyar 375 milyon TL net kâr elde eden bankamız, sağlam finansal yapısı ve stratejik yönetim anlayışı sayesinde sektördeki konumunu pekiştirdi. İmalatı, ihracatı ve istihdamı öncelikleyen selektif kredi politikamızla ticari kredilerimizi %32 oranında artırarak 1,6 trilyon TL’ye yükselttik. Hane halkına olan desteğimizi bu dönemde de sürdürdük. Bireysel kredilerimizi %43

oranında artırarak 403 milyar TL seviyesine çıkardık. 2024 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız finansman desteği ise yıllık yüzde 35 artarak 2 trilyon 687 milyar TL’ye ulaştı.

Ana fonlama kaynağımız olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktık. Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 29 artış ile 2,5 trilyon TL seviyesini aştı. Bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artışla 1,2 trilyon TL’ye ulaşan tasarruf mevduatımızın toplam mevduatlar içindeki payı ise, yüzde 39’dan yüzde 48 seviyesine ulaştı. Vadesiz mevduatımızı da sektörün oldukça üzerinde %56 oranında artırarak 669 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu dönemde sektörde vadesiz mevduatta en yüksek artış sağlayan banka olduk.

2024’te farklı kaynaklardan toplamda 11,5 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek bu alandaki liderliğimizi perçinledik. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz yabancı kaynak toplamı 19,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılı Nisan ayında, 550 milyon ABD doları tutarında Türkiye’deki kamu bankaları arasında da piyasa işlemi niteliğinde olan ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdik. Haziran ayında ise etkin sermaye yönetimi anlayışımız doğrultusunda sermaye yapımızı kuvvetlendirmeye devam ederek 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladık. Böylelikle 2024 yılında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik.”

“Başarımızın temelinde çalışanlarımızın özverili çabaları yatmaktadır”

Geçtiğimiz yıl bankacılık sektöründe başarılarla dolu 70 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Üstünsalih, imzalarını attıkları inovatif ürün ve hizmetlerle sektördeki liderliklerini güçlendirdiklerini belirtti. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle aktif müşteri sayısını 25,1 milyona çıkardıklarının da altını çizen Üstünsalih, “Bu başarının temelinde VakıfBank'ın değerlerini her daim yücelten çalışanlarımızın özverili çabaları yatmaktadır. Müşteri memnuniyetinden sürdürülebilir büyümeye kadar her alanda gösterdikleri üstün performans, bu sonucun en önemli itici gücü olmuştur. Birlik ruhuyla hareket ederek, ortak hedefler doğrultusunda gösterilen bu olağanüstü çabanın, bankamızı gelecekte daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.