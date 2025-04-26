Çemaş Döküm, toplu işçi çıkaracak

Çemaş Döküm (CEMAS), sektörde yaşanan durgunluk ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle toplu işçi çıkarma kararı aldığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sipariş ve talep azalmasıyla birlikte artan üretim maliyetlerinin, şirketi küçülme ve tasarruf tedbirlerine yönelttiği belirtildi. Açıklamada, üretim hatlarının durdurulduğu ve birçok bölümde iş gücü fazlalığı oluştuğu ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir süredir sektörde yaşanan durgunluk ve ülkemizde piyasa koşullarında meydana gelen belirsizlik, ekonomik kriz, dış pazar kaybı, buna bağlı olarak oluşan talep, sipariş azlığı ve oluşan stok fazlalığı nedeniyle üretimin azaltılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu süre zarfında üretim giderleri ve maliyetlerinin de artışı nedeniyle, üretimde kısıtlamaya gidilmiş ve Şirketimiz nezdinde mevcut iş gücü ihtiyacımız azalmış, piyasalardaki ekonomik belirsizliğin halen devam etmesi, 2024 yılı aralık ayından beri uygulanan küçülme ve tasarruf tedbirlerinin alınmasını da zaruri hale getirmiştir.

Halihazırda, dökümhane bölümünde bulunan dört (4) hattan bir (1) hat kapatılmış, diğer hatlarda da üretim miktarı önemli ölçüde azaltılmış, talaşlı imalat bölümünde bulunan elli yedi (57) adet CNC tezgahından ise yirmi (20) adet tezgâhta üretim yapılamamaktadır. Bahsedilen sebeplerle Fabrikadaki Maçahane, Taşlama, Modelhane, Kalite vb. diğer bölümlerde de üretim miktarları önemli ölçüde azalmakla, Fabrika genelindeki tüm bölümlerde iş gücü fazlalığı ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, alınan tedbirler yeterli olmamış, bahsedilen şartlarda Şirketimizin devamlılığının sürdürülebilmesi için mevcut organizasyon yapısında planlama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut kadronun daraltılması ve istihdamı azaltma gerekliliği ortaya çıkmış, operasyonel anlamda daha fonksiyonel bir yapılandırmaya geçilmesi gerekli görüldüğünden, İş Kanunu m.29 uyarınca toplu işçi çıkarılmasına,

Şirkette ilgili birimlerin konuya ilişkin bilgilendirilmesine, bu kapsamda çıkarılacak işçi sayısı, işçi grupları ile çıkarılacak işçilerin iş akdi fesih tarihlerinin belirlenmesine ve bu hususların işyeri sendika temsilcilerine, ilgili Çalışma Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna ve ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara, gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir."