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Vestel Beyaz Eşya açıkladı: Şirketin temettü dağıtma tarihi belli oldu

Vestel Beyaz Eşya'dan yapılan açıklamada, ödeme kararının alındığı net 0,6533 TL temettünün 29 Temmuz tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi
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Vestel Beyaz Eşya açıkladı: Şirketin temettü dağıtma tarihi belli oldu
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Bloomberght'nin haberine göre Vestel Beyaz Eşya, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 29 Temmuz'da tarihinde yansıyacak şekilde net 0,6533 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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