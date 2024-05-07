Vestel Beyaz Eşya açıkladı: Şirketin temettü dağıtma tarihi belli oldu

Bloomberght'nin haberine göre Vestel Beyaz Eşya, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 29 Temmuz'da tarihinde yansıyacak şekilde net 0,6533 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.