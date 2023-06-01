Vestel CEO'luğuna Erdal Haspolat atanacak

Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Vestel Şirketler Grubu CEO'su Enis Turan Erdoğan'ın 1 Eylül'de emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacağı, yerine aynı tarih itibarıyla halihazırda Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Erdal Haspolat'ın atanacağı bildirildi.

Öte yandan, Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "yönetim kurulu başkanı başdanışmanı" olarak sahip olduğu birikimini emeklilik döneminde de Vestel'e aktarmaya devam edecek.

Turan Erdoğan, 1988 yılında katıldığı Vestel Şirketler Grubu'nda, 35 sene boyunca, son 10 yılı CEO'luk olmak üzere kritik görevler üstlendi. Vestel'in yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı teknoloji şirketleri arasında yer almasında büyük rolü olan Turan Erdoğan, görevde bulunduğu süre boyunca şirketi ve sektörü dünyanın saygın platformlarında temsil ederek ülkeye önemli katkı yaptı.

1998'den beri farklı görev ve sorumluluklar üstlendi

Turan Erdoğan'dan bayrağı 1 Eylül itibarıyla alacak Erdal Haspolat, 1998 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya'da farklı görev ve sorumluluklarda bulundu.

Bu süre boyunca teknolojik gelişmelerle pek çok ilke imza atan Haspolat, AR-GE'ye verdiği önemle üstün teknolojili, akıllı ve dünya standartlarının üzerinde Vestel Beyaz Eşya ürünlerini tüm dünya ile rekabet eder hale getirdi.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Haspolat, son 8 yılı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olmak üzere 25 yıldır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Yüksek kalite ve teknolojide ürün gelişimine odaklanarak değer yaratan Haspolat, yeni dönemde Zorlu Grubu ve Vestel için kritik önem arz eden CEO'luk koltuğunda oturacak.