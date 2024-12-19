  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Vestel'de üst düzey atamalar
Takip Et

Vestel'de üst düzey atamalar

Vestel, büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısında stratejik değişiklikler gerçekleştirerek, iç dinamikleri daha fonksiyonel şekilde yeniden düzenledi. Yeni yapılanmada, Hasan Uğur, Ulaş Özcan, Özgür Yılmaz, Öner Tekin ve Ender Yüksel gibi isimler önemli pozisyonlara atanırken, Seçkin Gençoğlu'nun sorumluluk alanına Asya-Pasifik bölgesi de eklendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vestel'de üst düzey atamalar
Takip Et

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel Şirketler Grubunda, daha etkili bir yönetim yapısı ve Vestel'in büyüyen hedeflerine uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla stratejik değişiklikler yapıldı.

Yeni yapıda Vestel'in iç dinamikleri daha fonksiyonel şekilde yeniden düzenlendi.

Gelecek dönemde Hasan Uğur, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü olarak görev alırken, Ulaş Özcan, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü görevini üstlendi.

Ayrıca Özgür Yılmaz, Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü, Öner Tekin ise Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürü olarak yeni pozisyonlarında görevlendirildi.

Vestel Şirketler Grubunun en yeni üyesi konumundaki Vestel Mobilite'de Genel Müdürlük görevine Ender Yüksel atandı. Yüksel, Vestel'in gelecek dönemde üssel büyüme beklediği mobilite sektörüne yönelik yenilikçi yaklaşımlarını daha da ileriye taşımak üzere görevlendirildi.

Seçkin Gençoğlu'nun, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerinden sorumlu Satış Genel Müdürlüğü görevine Asya-Pasifik bölgesi de dahil oldu.

Dardanel'den 100 milyon liralık hisse satışıDardanel'den 100 milyon liralık hisse satışıŞirket Haberleri

 

Türk Hava Yolları, Santiago seferlerine başladıTürk Hava Yolları, Santiago seferlerine başladıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Dardanel'den 100 milyon liralık hisse satışı
Dardanel'den 100 milyon liralık hisse satışı
Türk Hava Yolları, Guinness Dünya Rekoru kırdı
Türk Hava Yolları, Guinness Dünya Rekoru kırdı
Türk Hava Yolları, Santiago seferlerine başladı
Türk Hava Yolları, Santiago seferlerine başladı
Amazon çalışanları iş bırakıyor: ABD tarihindeki "en büyük" grev
Amazon çalışanları iş bırakıyor: ABD tarihindeki "en büyük" grev
Pera Yatırım ve Dardanel'den sermaye artırımı kararı
Pera Yatırım ve Dardanel'den sermaye artırımı kararı
Sneaks Up, 10. yılını coşkuyla kutladı
Sneaks Up, 10. yılını coşkuyla kutladı