Vestel'de üst düzey atamalar

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel Şirketler Grubunda, daha etkili bir yönetim yapısı ve Vestel'in büyüyen hedeflerine uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla stratejik değişiklikler yapıldı.

Yeni yapıda Vestel'in iç dinamikleri daha fonksiyonel şekilde yeniden düzenlendi.

Gelecek dönemde Hasan Uğur, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü olarak görev alırken, Ulaş Özcan, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü görevini üstlendi.

Ayrıca Özgür Yılmaz, Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü, Öner Tekin ise Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürü olarak yeni pozisyonlarında görevlendirildi.

Vestel Şirketler Grubunun en yeni üyesi konumundaki Vestel Mobilite'de Genel Müdürlük görevine Ender Yüksel atandı. Yüksel, Vestel'in gelecek dönemde üssel büyüme beklediği mobilite sektörüne yönelik yenilikçi yaklaşımlarını daha da ileriye taşımak üzere görevlendirildi.

Seçkin Gençoğlu'nun, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerinden sorumlu Satış Genel Müdürlüğü görevine Asya-Pasifik bölgesi de dahil oldu.