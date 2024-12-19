Türk Hava Yolları, Santiago seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, Amerika Kıtası'ndaki 26. destinasyonu olan Şili'nin başkenti Santiago’ya uçuşu bugün başlattı. Seferler İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek

"Yolcularımıza Türk misafirperverliğiyle Şili'yi ve bölgenin diğer güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyoruz"

Santiago uçuşlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Santiago seferlerinin başlaması, seyahat severlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Yolcularımıza Türk misafirperverliğiyle Şili'yi ve bölgenin diğer güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyoruz. Bu uçuşlar sadece ticaret ve turizme katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi de artıracak.” dedi.





Uçuş Bilgileri:

İstanbul’dan Santiago’ya 1099 dolar

Bilet fiyatları 31 Mart 2025 tarihine kadar İstanbul’dan Santiago’ya 1099 dolardan, Santiago’dan İstanbul’a ise 999 dolardan olacak. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

Zengin tarihi, kültürel merkezleri ve eşsiz Andes Dağları manzarasıyla Santiago, dünyanın dört bir yanından seyahatseverler için cazip bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni rota, yalnızca Türk Hava Yolları’nın uçuş ağını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Şili arasındaki bağı da güçlendiriyor.

"Stopover Istanbul" ve"TourIstanbul" programı

Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahatlerini daha konforlu hale getirmek adına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu hizmetler arasında, 20 saat veya daha uzun aktarmalı bağlantılı uçuşlar için ücretsiz otel konaklaması sağlayan "Stopover Istanbul" ve 6-24 saat arasındaki aktarmalar için İstanbul'un tarihi güzelliklerini tanıtan ücretsiz rehberli "TourIstanbul" programı yer alıyor.

Türk Hava Yolları’nın bu yeni rotası, Güney Amerika’ya erişimi kolaylaştırırken, Şili’nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlere unutulmaz bir deneyim imkânı sunuyor.