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THY, yolcu sayısını kasımda yüzde 8,3 artırdı

THY'nin raporuna göre, kasım ayında taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artış gösterdi. THY'nin yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,5 oldu.

Haber Merkezi
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THY, yolcu sayısını kasımda yüzde 8,3 artırdı
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), kasım ayına ilişkin raporunu yayımladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre THY'nin toplam yolcu sayısı Kasım 2024'te toplam 6,5 milyona ulaştı.

THY'nin raporuna göre, kasım ayında taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artış gösterdi.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2023 döneminde 2,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranında artış

THY'nin yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,5 oldu.

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