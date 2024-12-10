ortak, BTC’nin 100 bin dolara ulaşmasını özel bir kampanya ile kutluyor

BluTV’nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ ve Anıl Mertol tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal yatırım platformu ortak, yeni kullanıcılarına kripto paralarda 100 gün boyunca komisyonsuz işlem yapma fırsatı sunuyor. Platform, bu kampanya ile yatırımcıların ABD seçimleri sonrasında hareketlenen kripto piyasasında diledikleri gibi işlem yapabilmelerini hedefliyor.

Geçtiğimiz dönemde Borsa İstanbul hisse senetleri ve Türk Lirası için yüksek getirili günlük nemalandırma hizmetleri sunmaya başlayan ortak, Borsa İstanbul hisse senedi işlemlerinde de komisyon oranlarını sıfırlayarak kullanıcılarına hiçbir masraf olmadan yatırım yapma imkânı sağlamıştı. Sosyal yatırımın Türkiye’deki ilk temsilcisi olan platform, bu kampanya ile hisse senedi ve mevduat yatırımcılarının, birbirlerinin portföylerini, işlemlerini ve getiri geçmişlerini görüp paylaşabilecekleri bir yatırım ortamını deneyimlemelerini hedeflemişti.

200’den fazla kripto parada hem Türk lirası hem de Tether ile işlem yapma imkânı sunan ortak; kripto paralarda ise kullanıcılarına, yatırımcılarla veya arkadaşları ile aynı işlemleri gerçekleştirme fırsatı tanıyor. Platform, hızla duyurduğu yeniliklerle kullanıcılarının birikimlerini farklı yatırım enstrümanlarında değerlendirmesini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda şeffaf bir ortamda diğer yatırımcıların işlemlerinden ve fikirlerinden faydalanmalarını sağlıyor.

ortak, komisyonsuz alım satım işlemleri ile her yatırımcıyı sosyal yatırım konseptiyle tanıştırmayı hedefliyor

ortak, 2023 yılının Temmuz ayında faaliyete geçtiğinden bu yana 250 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılarını şeffaf bir yatırım ortamıyla tanıştırarak, yatırım dünyasında yalnız hissetmemelerini, kararlarını alırken diğer yatırımcılardan faydalanabilmelerini sağladı.

Platform, kullanıcılarına sunduğu komisyonsuz Borsa İstanbul işlemleri ve Türk Lirası günlük nemalandırma hizmetiyle yüksek bileşik getiri avantajlarının yanına, kripto piyasasındaki ilk 100 gün ücretsiz alım-satım işlem deneyimini de ekliyor. Böylece, kripto paralardaki ralliden faydalanmak isteyen yeni yatırımcıları ve finansal piyasalarda işlem yapmasına rağmen henüz ortak ile tanışmamış kişileri hedefliyor.

Sosyal yatırım özellikleri sayesinde ortak; X ve Telegram gibi platformlarda yatırım bilgisi edinmeye çalışan bireysel yatırımcıların doğru bilgilere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, kim olduklarını veya geçmişlerini bilmedikleri profillerden alınan yanlış tavsiyelerle kötü yatırım kararları verme riskinden kurtuluyor. Yatırımcılar ister kripto varlıklara odaklanabilir ister daha stabil hisse senetleri ve nema ürünleriyle dengeli bir strateji izleyebilir. Bu çeşitlilik, her yatırımcının kendi risk profiline uygun bir portföy oluşturmasını mümkün kılıyor.

Her detayı yatırımcıların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan ortak, kullanıcılarına 7/24 müşteri desteği ve ücretsiz para transferi hizmetleri sunarak yatırım sürecini güvenli ve sorunsuz bir hale getiriyor. Platform, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş iletişim sağlıyor ve kullanıcılarının kendilerine uygun yatırım fırsatlarından bilgi kirliliğine maruz kalmadan haberdar olmalarına olanak tanıyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle her seviyeden yatırımcı için yatırım yapmayı kolaylaştıran ortak, teknolojiyi kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirerek finansal piyasalara yatırımı herkes için güvenli, şeffaf ve kolay erişilebilir hale getiriyor.