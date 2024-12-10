TÜGEM Bodrum Başkanı Gümüş: Asgari ücret artışı, emek yoğun sektörlerde dengeyi zorlayabilir

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ilk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, resmi olarak başlayacak

TÜGEM (Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş, 2025 yılı için beklenen asgari ücret artışlarının gayrimenkul sektörüne ve iş dünyasına etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Gümüş, asgari ücret artışlarının sadece emek yoğun sektörlerde değil, gayrimenkul sektöründe de maliyetleri artırarak fiyat dengelerini etkileyebileceğini belirtti.

“Asgari ücret artışı, hizmet ve tarım gibi sektörlerde daha yoğun hissedilecek. İşverenler, artan maliyetleri karşılamak için verimlilik artırıcı önlemler ve dijitalleşme gibi yöntemlere yönelmek zorunda kalacak,” diyen Gümüş, 2025 için %35-40 bandında bir artış beklediğini ifade etti.

“KOBİ’ler için zorlu bir süreç”

Asgari ücret artışlarının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) zorlayabileceğini vurgulayan Sevil Ece Gümüş, kısa vadede finansal baskılar, uzun vadede ise dijital dönüşüm ihtiyacının artacağını belirtti. Gümüş, bu sürecin ancak destekleyici kamu politikalarıyla daha sürdürülebilir hale gelebileceğini söyledi.

“Fiyat politikaları ve rekabet yeniden şekilleniyor”

Artan iş gücü maliyetlerinin fiyat politikalarını ve sektörel rekabeti doğrudan etkilediğine dikkat çeken Gümüş, işletmelerin bu süreçte operasyonel verimliliği artıracak stratejiler benimsemesi gerektiğini ifade etti. “Dijitalleşme ve maliyet yönetimi, işletmelerin rekabet avantajını koruması için hayati önem taşıyor,” dedi.

“Yılda iki zam enflasyonu daha kontrollü hale getirebilir”

Gümüş, yılda iki kez zam yapılmasının hem çalışanlar hem de işverenler açısından farklı etkiler yaratacağını belirtti. “Bu uygulama, çalışanların alım gücünü korurken işverenlere maliyet yönetiminde öngörülebilirlik sağlayabilir. Ancak, operasyonel yük artışı gibi sonuçları da göz ardı edilmemeli,” ifadelerini kullandı.

“Teşvikler ve bölgesel farklılıklar gözetilmeli”

TÜGEM Bodrum Başkanı, işverenlerin önerilerini de paylaştı. SGK prim destekleri, vergi indirimleri ve çalışan başına teşviklerin artırılması gerektiğini belirten Gümüş, “Sektör ve bölge farklılıklarını gözeten politikalar geliştirilmeli,” dedi. Sevil Ece Gümüş, 2025 yılı asgari ücret artışlarının sürdürülebilir olması için kamusal teşviklerin yanı sıra iş dünyasında iş birliği ve dijital dönüşüm projelerine ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekti.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.