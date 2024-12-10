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Trendyolmilla, ilk kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu

İlk kozmetik koleksiyonu Trendyolmilla Beauty’yi piyasaya süren marka, 17 farklı kategorideki güzellik ve bakım ürünleriyle son kozmetik trendlerini kullanıcılarına sunuyor.

Haber Merkezi
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Trendyolmilla, ilk kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu
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Trendyolmilla, giyim, aksesuar ve ayakkabıdan sonra güzellik dünyasına da adım attı. Trendyolmilla Beauty markası altında ilk güzellik ve bakım ürünlerini satışa sunan Trendyolmilla, makyaj ve cilt bakımına yönelik farklı ihtiyaçlara cevap veren onlarca ürünü kullanıcılarla buluşturdu.

Trendyolmilla Beauty koleksiyonu, 17 farklı kategoride yüksek kaliteli ve ulaşılabilir fiyatlı ürünlerden oluşuyor. Toplam 60 ürün ve zengin renk seçenekleriyle tasarlanan koleksiyon, her yaştan ve cilt tipinden kullanıcıya hitap ediyor.

Koleksiyondaki krem allıklar, E vitamini içeren formülü ve antioksidan özelliğiyle yoğun nemlendirme sağlarken, dudak ve yanaklarda kullanılabilen lip & cheek ürünleri, her ten rengine uygun şeftali, pembe ve kırmızı tonlarıyla doğal bir görünüm sunuyor.

Güneş koruma özellikli fondöten ve BB krem, ekstra siyah eyeliner, nemli ve parlak bitişli kapatıcı, yoğun nemlendirme özellikli el kremi, 50 faktörlü tüp ve stick alternatifli yüz güneş kremleri ve çok daha fazlası Trendyolmilla Beauty koleksiyonunda kullanıcıları bekliyor.

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