VHV Group’tan Türkiye’ye destek

Sigorta hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında Almanya’nın önde gelen grupları arasında yer alan VHV Group, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında destek açıklamasında bulundu.

Meydana gelen depremler sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını ifade eden VHV Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Maximilian Stahl, bu üzücü hadisenin ardından Türk halkı ile koşulsuz destek ve dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Kurtarma çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ve yardım sağlayan ekiplere teşekkür eden Stahl, şöyle devam etti: “Felaketten etkilenen herkes için tanımlanamayacak kadar zor bir dönem içinde olduğumuzun bilincinde olarak, elimizden gelen her türlü yardım ve desteği sunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Acil müdahale ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek adına yorulmak bilmeden çalışan herkesin cesaretini ve direncini saygıyla karşılıyoruz. Ayrıca bu zor süreçte Türk halkının sergilediği muazzam dayanışma ruhunu ve azmini de takdir ettiğimizi vurgulamak isteriz.”

“Desteğimiz devam edecek”

Stahl, Türk halkıyla dayanışma içinde olarak, barınak, gıda, su ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere temel yardımları sağlamak adına yerel kuruluşlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya kararlılıkla devam ettiklerini aktararak “VHV Group Türkiye ve gönüllü çalışanları bu çabalarıyla şu ana kadar 10 binden fazla aileye ulaşmayı başarmış olup etkilenen bölgedeki desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğal afetlerin tahrip edici etkilere yol açtığını ve böyle zamanlarda bir araya gelerek her türlü yardımın sağlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Stahl, şunları söyledi: “İmkânı olan herkesi, etkilenen kesimlere yardım sağlayan saygın kuruluşlara bağışta bulunmaya ve farkındalığı ve desteği arttırmak için yaşanan durumla ilgili bilgileri paylaşmaya teşvik ediyoruz. Küresel bir topluluk olarak Türk halkını desteklemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu felaketten etkilenenlerle birlikte olup, kurtarma çalışmalarının etkilenen kesimlere huzur, şifa ve iyileştirme getirmesini temenni ediyoruz. Bu zor günlerde Türkiye’nin yanında duralım ve dayanışmamızı gösterelim.”

Ağacık: Tarihimizin en trajik felaketlerinden birisi ile yüzleşiyoruz

VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık ise, depremler sonrasında taziye mesajı yayınladı. "Ülkemiz tarihinde meydana gelmiş en trajik felaketlerden birisi ile yüzleşmekteyiz” diyen Ağacık, “Kayıpların yaşattığı derin keder hepimizin kalbine işlemiş durumda. Öncelikle yakınlarını kaybedenler olmak üzere tüm milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Bununla beraber birlik ve beraberlik çatısı altında zor ve uzun zaman alacak olsa da yaralarımızı saracağımıza olan inancım tam. Tüm ülkemize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

VHV Sigorta ailesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği ilk günden beri sağladıklarını ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Fatih Ağacık, "Ülkemizle dayanışma içinde olarak, deprem bölgesine temel yardımları sağlamak adına yerel kuruluşlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Öte yandan deprem bölgesindeki poliçe sahiplerimizin yanında olmak için hasar süreçlerimizi hızlandırırken, eş zamanlı olarak, SEDDK tarafından yayınlanan ve sigorta sektörü olarak deprem bölgesine destek sağlamaya yönelik yürürlüğe konulan uygulamaları hızlıca hayata geçirdik " ifadelerini kullandı.