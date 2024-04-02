Vodafone Türkiye’nin sera gazı yönetimine uluslararası onay

Vodafone, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çevresel ayakizini azaltmayı sürdürüyor.

Tüm dünyada 2040 yılına kadar değer zincirinin tamamında net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden Vodafone, Türkiye operasyonu genelinde başlattığı ISO 14064 Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Vodafone Türkiye böylece sera gazı emisyonları ve sera gazı projelerinin yönetiminin uluslararası standartlara uygunluğunu tescillemiş oldu.

Doğrulama süreci yaklaşık 8 ay sürdü

Verilen bilgiye göre, ISO 14064 belgelendirme kapsamında Vodafone Türkiye’nin sera gazı emisyonları hesaplandı ve doğrulandı. Hesaplama yapılırken sera gazı emisyonuna neden olan iç süreçler ve operasyonlar dahil edildi.

Buna göre, Kapsam 1 ve 2’ye dahil olan servis araçları, şirket araçları, soğutucu gazlar, yakıtlar, elektrik ve su tüketimleri süreçleri incelendi.

Baz istasyonları, veri merkezleri ve ofisleri kapsayan doğrulama sürecinde yaklaşık 8 ay süren bir projeyle verilerin doğru bir şekilde aktarılması ve hesaplanması sağlandı. Bu süreç, belgelendirme kuruluşu tarafından sahada yapılan yerinde kontroller sonucu mevcut veriler karşılaştırılarak tamamlandı.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 95 azalttı

Vodafone Türkiye 2023 ÇSY Raporu’na göre, şirketin Kapsam 1 emisyon yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 18 azalırken, Kapsam 2 emisyonları ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi sonucu sıfırlandı.

Böylece şirket, baz yıl olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarının toplamını yüzde 95 oranında azalttı. Vodafone Türkiye, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle önlediği emisyon miktarını geçen yıla oranla yüzde 23 artırarak toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel oldu.

Diğer yandan, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü.

Sera gazının azaltılması için çerçeve sağlıyor

Uluslararası bir standart olan ISO 14064, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulanması ve belgelendirilmesi süreçlerini kapsıyor. ISO 14064 belgesi, bir organizasyonun sera gazı emisyonlarını izlemesi, azaltması ve raporlaması için çerçeve sağlıyor.

Bu belge, şirketlerin ve organizasyonların çevresel performansını geliştirmesine, enerji verimliliğini artırmasına, iklim değişikliğiyle mücadelede daha sürdürülebilir bir yol izlemesine ve etkili bir şekilde emisyonları yönetmesine yardımcı oluyor. ISO 14064 belgesi, ISO tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından veriliyor.

Bir organizasyonun ISO 14064 sertifikası almak için standardın gerekliliklerini yerine getirmesi ve gerekli doğrulama süreçlerinden geçmesi gerekiyor.

“Yatırımlarımıza devam edeceğiz”

ISO 14064 sertifikasyon sürecini değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim konusunda ülkemizde öncü bir rol üstleniyoruz. ÇSY konseptini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve başarıyla uyguluyoruz. Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bakış açısıyla başlattığımız ISO 14064 Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Böylece, sera gazı emisyonlarımızın ve sera gazı projelerimizin yönetiminin uluslararası standartlara uygunluğunu tescillemiş olduk. Vodafone olarak, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.