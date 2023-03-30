Vodafone yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Vodafone Almanya CEO'su Philippe Rogge, şirketin Almanya'da yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi.
Vodafone'un Almanya başkanı Philippe Rogge Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte, şirketin Almanya'da yaklaşık 1.300 kişi işten çıkarmayı düşündüğünü belirtti. Şirketin şu an Almanya'da yaklaşık 14 bin 230 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.
Rogge, Temmuz ayında Vodafone Almanya CEO'su olmasından bu yana yaptığı açıklamalarda, bazı düzenlemelere gidileleceğinin sinyalini veren Rogge, "Hedeflerimizi finanse etmek istiyorsak, bu sancılı adımı atmalıyız" ifadelerini kullandı.