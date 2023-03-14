Volkswagen'den 5 yılda 193 milyar dolarlık yatırım kararı

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, içten yanmalı motorlara yaptığı harcamalarla birlikte, pil üretimi ve Kuzey Amerika operasyonları da dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde 180 milyar euro (192,76 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

2030 yılına kadar dünya çapında yüzde 50 elektrikli araç (EV) satışı hedefine doğru ulaşmaya çalışan Volkswagen, beş yıllık yatırım bütçesinin üçte ikisinden fazlası, elektrifikasyon ve dijitalleşmeye ayırdığını açıkladı.

Bazı rakiplerinden daha iddialı elektrifikasyon hedefleri olan otomobil üreticisi, içten yanmalı motor teknolojisine yapılan yatırımın 2025'te zirveye ulaşacağını ve bundan sonra düşüşe geçeceğini söyledi.