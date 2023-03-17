Volvo 1.600 kişiyi işten çıkaracak

Volvo Group, Avrupa'daki otobüs üretim operasyonlarında yeniden karlılığa geçmek için amacıyla yeniden yapılanmaya gidecek ve bu yapılanma esnasında yaklaşık 1.600 kişiyi işten çıkaracak.

Ayrıca şirket Polonya'daki bir fabrikasınıda kapatacak.

Volvo Buses, diğer pazarlarda izlenen bir strateji doğrultusunda, gövde geliştirme için harici şirketlerle iş birliği yaparken Avrupa'daki iş modelini şasi üretimine odaklanacak şekilde değiştirecek.

Şirket, Polonya'nın batısındaki Wroclaw'daki otobüs gövde geliştirme tesisini satmanın 1,3 milyar İsveç kronu (123,14 milyon dolar) değerinde bir yeniden yapılandırma maliyetini tetikleyeceğini ve bunun 2023'ün ilk çeyreğinde Volvo'nun faaliyet gelirini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.