WAT Motor'a EBRD'den 25 milyon Euro kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamaya göre, krediden elde edilen gelirler, katma değerli elektrik motorlarının üretiminin yanı sıra, elektrikli araç (EV) şarj ekipmanı imalatının genişletilmesinde kullanılacak. Ayrıca WAT Motor, Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları ağı kurarak e-mobilite hizmetlerini daha da teşvik edecek.

Bu proje, e-mobilite çözümlerine ve katma değerli elektrik motorlarına yatırım yapılmasını kolaylaştırarak yıllık CO2 emisyonlarında 25.000 tonluk önemli bir azalmaya katkıda bulunacak.

Kredi aynı zamanda ülkenin imalat sektöründe kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan uygulamaları da gerektirecek.

WAT Motor, işgücündeki kadın oranını 2025 yılına kadar yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor.