WD Grup, Afrika kıtasında ivme kazandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde global bir marka olmak adına yatırımlarına devam eden WD Grup yaptığı yeni iş anlaşmaları ile dünyanın dört bir noktasındaki projelerle hedefine emin adımlarla ilerliyor. Watan Design markasıyla Ortadoğu, Avrupa, Kanada, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırlayan WD Grup, ABD ve Kanada’da yerleşik firmalar kurarak bu pazarlardaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Son dönemde özellikle ABD ve Kanada pazarındaki fırsatları değerlendirmek adına bu bölgede yeni işbirliklerine yoğunlaştıklarını belirten WD Grup Otel Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güner Düzel, “Global bir marka olmak adına çalışmalarımızı uzun zamandır yürütüyorduk. Halihazırda Kanada’da da projeler hayata geçirmiştik. Şimdi ise ABD ve Kanada’da yerleşik şirketlerimizi kurarak o pazarlarda daha güçlü biçimde faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. Nüfus ve tüketim alışkanlıkları sebebiyle önemli bir pazar olarak gördüğümüz bu lokasyonlar bizim global bir marka olma misyonumuza da önemli bir katkı sunacak. Watan Design USA ve Watan Design Canada şirketlerimiz yoluna devam ediyor. Kanada tarafında genel projelerde hareketliliğimiz başladı. ABD tarafında da imalat konusunda yerel işbirlikleri için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Yaptıkları projeler ile birçok ülkede yer aldıklarını ve bazı ülkelerde de partner şirketler ile kendilerine güç kattıklarını belirten Düzel, “Biz bütün üretimini kendisi yapan ve kaliteden asla ödün vermeyen bir firmayız. Bunun yanı sıra yer aldığımız ülkelerde showroomlar kurmak üzere bir çalışma başlatmıştık. İlk showroomumuzu Katar’da 1800 metrekarelik alanda açtık. Buradan bölgedeki projeler için işbirlikleri yaparken perakende tarafında da satış imkanı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Yurtdışında 5 şantiye çalışıyor”

2024 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirten WD Grup Otel Mobilyaları Kurucu Ortağı Ahmed Ashraf ise “Bu sene özellikle Afrika kıtasındaki projelerimize hız verdik. Fildişi’nde önemli bir projeye başladık. Moritanya Uluslararası Havalimanındaki mobilya ve dekorasyon işlerini üstlendik. Bunun yanı sıra Somali’de konsolosluk binası, Libya’da da bir toplu konut projesinde çalışmalara başladık. Kamerun’da bir projemiz onaylandı. Afrika’da yoğun bir tempoda çalışırken Irak’ta da bir projemiz devam ediyor. Ayrıca Suudi Arabistan’da da yeni bir Hilton projesinin anlaşmasını yaptık. 2 proje için de görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’de Antalya’da bir otel projesi yürütüyoruz. Yaptığımız anlaşmalar ve mevcuttaki projelerle birlikte 2024 kapasitemizin önemli bir bölümünü doldurduk. Şu anda Kuveyt, Katar ve Moritanya’da 1, Suudi Arabistan’da 2 olmak üzere yurtdışında toplam 5 şantiyede ekiplerimiz görevde. Mayıs ayı itibarıyla yurtdışı şantiyelerde görevli personel sayımız 55’i bulacak” diye konuştu.

“Hedef pazarımız Mısır”

Son dönemde makine ve boyahane yatırımları ile önemli bir kapasite artışına da gittiklerini belirten Ashraf, “Son 1 yılda 20 milyon TL’yi aşan bir yatırım yaptık. Yaşadığımız personel sorunu nedeniyle hatlarımızın daha az personelle çalışabilmesi adına otomasyon ağırlıklı makineler aldık. İyi bir ekiple birlikte operasyonu yürütüyoruz. Özellikle katma değeri yüksek el işçiliği isteyen işlerde İtalya’daki mobilyacılarla yarışacak düzeyde ürünler imal edebilen bir ekibimiz var. Yatırımlarımızdan ve kalite odaklı işlerimizden gelen güç ile hedefimize Mısır pazarını da aldık. Orada da ciddi bir projeye başlamak adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kuzey Amerika’daki etkinliğimizi de artırmak adına bölge ile diyaloglarımızı sıklaştırdık” dedi.