XReation of Future kapanış toplantısı yapıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsanına Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi’ Hibe Programı kapsamında yürütülen XReation of Future Projesi tamamlandı. Projenin kapanış toplantısında “Artırılmış Grçeklik, Artırılmış Beceriler, Yeni İnsan’ konusu masaya yatırıldı. Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) liderliğinde düzenlenen Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) proje ortaklığını yaptığı ve BUSİAD ile BUİKAD’ın iştirakçisi olduğu programa STK’lar, meslek liseleri ile şirketlerin İK birimleri katıldı.

Programda Veri Bilimci Doç. Dr. Şebnem Özdemir ‘Cassandra Damgası’ konulu bir konuşma yaptı. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Evren Yantaç ‘XR ve AI İş Birliğinde Artırılmış İnsan’ konusunda görüşlerini paylaştı. Günün son oturumunda ise İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç ‘Beyin, Yaşamı Anlamak ve Anlamlandırmak İçin (Uygarlık Değiştirici) Bir Model Olabilir mi?’ konulu bir konuşma yaptı.

Toplantının açılışında konuşan CEV Genel Müdürü Bige Tınmaz Susuzlu, bu yıl Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın beş yıllık strateji yolculuğunun sonuna geldiklerini, yeni beş yıl için yeni bir yol haritası çizdiklerini söyledi. Susuzlu, değişen dünyada yeni mesleklerin gündeme geleceğini, pek çok mevcut işin de gündemden kalkacağını dile getirdi. Bu yıl CEV’in 780 kişiye birebir eğitim ve istihdam olanağı sunduklarını anlatan Susuzlu, 2 bin 800 kişiye ulaştıklarını, 61 farklı firmaya personel eğitimi verdiklerini, eğitmen eğitimleri de düzenlediklerini aktardı. Toplantı sonunda ödül töreni de düzenlendi.