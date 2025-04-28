Yalova Temizlik Kağıtları Fabrikası’nda Atık Su Geri Kazanım Tesisi devreye girdi

Lider temizlik kağıtları şirketi Sanipak, Türkiye’nin ilk temizlik kağıtları fabrikası olan Yalova fabrikasında su kullanımını azaltmak üzere yeni bir Atık Su Geri Kazanım tesisi yatırımı gerçekleştirdi.

Sanipak’ın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında en önemli üretim girdilerinden olan suyu sorumlu kullanmak üzere yapılan Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımı sayesinde yılda 400.000 m³ su tasarrufu sağlanacak. Bu miktar, yaklaşık 2 milyonkişinin günlük su kullanımına eşdeğer.

“Doğal kaynak suyu kullanımımızı ton başına Yalova’da son 10 yılda %40, Manisa'da ise son 5 yılda %30 oranında azalttık”

Sanipak CEO’su Bülent Kozluyatırımla ilgili yaptığı açıklamada; “Üretim süreçlerimizin en önemli girdisi olan su hem gezegenimiz hem de şirketimiz için kritik ve korunması gereken doğal kaynakların başında geliyor. Bu kapsamdakaynak sularının sorumlu kullanımına yönelik verimlilik projelerive suyun geri kazanım imkanlarının değerlendirilmesi gündemimizde en ön sıralarda yer alıyor. Temizlik kağıtları makinelerine yaptığımız yatırımlar ve verimlilik projeleri sayesinde ton başına su kullanımında Yalova’da son 10 yılda %40, Manisa'da ise son 5 yılda %30 oranında iyileşme sağladık.Sanipak olarak su kullanımımızı her yıl daha da azaltmak üzere iddialı hedefler ortaya koyuyoruz. Yalova’daki yeni Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımımızı da aynı amaçla hayata geçirdik.2028 yılına kadar ton başına su kullanımımızı %50 oranında azaltmak üzere çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sanipak çevresel, toplumsal ve yönetişimsel (ESG) sürdürülebilirlik çalışmalarını “Yarınlara Sözümüz” mottosuyla yürütüyor

Tüm üretim ve ürün yaşam döngüsü süreçlerinde çevre dostu ve yenilikçi çözümler geliştiren Sanipak; su ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi, doğa dostu ambalajçözümleri ve döngüsel ekonomi uygulamaları ile çevresel sürdürülebilirlik için somut hedefler kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor.

Rakamlarla Yalova Atık Su Tesisi:

- Tesis sayesinde atık suyun %70’i geri kazanılacak.

- Yalova fabrikasında toplam su kullanımının %40’ı oranındataze su çekişi azalacak.

- Yılda 400.000 m³ su tasarrufu sağlanacak. Bu da yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su kullanımına eşdeğer.

- Sanipak’ın toplam su kullanımı %20 oranında azalacak.