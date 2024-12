Yapı Kredi Crystal, ayrıcalıklar ağını genişletmeye devam ediyor

Banka, Crystal müşterilerine yüzde 20 indirim ayrıcalığı sunduğu restoran ağını; Bebek Hotel by The Stay’deki Bebek Terrace, Bebek Roof Bar, Michelin yıldızlı Sankai by Nagaya, Dragon Restaurant ve The Stay Boulevard Nişantaşı’ndaki Marcello ve Saint Pâtissier, The Stay Bosphorus, Boulevard Nişantaşı ve The Stay Nişantaşı otellerinin lounge alanlarını ve Alaçatı’daki The Stay Warehouse Restaurant’ı dahil ederek genişletti. Aynı zamanda Bodrum’da 2024 yaz sezonunda açılış yapan Bobo by The Stay içerisinde yer alan Bobo Restaurant, Dragon Restaurant ve Paraliaki’de de 2025 sezon açılışından itibaren yüzde 20 indirim ayrıcalığı Crystal sahiplerini bekliyor olacak.

Yapılan bu anlaşma kapsamında Crystal müşterileri yalnızca yeme içme alanında değil, The Stay Boulevard Nişantaşı içerisinde yer alan sahne sanatları performans mekânı Komedi Kulüp by Brothers’da; stand-up, konser, caz ve tiyatro biletlerinde de ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Yapı Kredi Crystal ayrıcalıkları tüm Türkiye’de 450’den fazla lokasyonda

Yapı Kredi Crystal’ın tüm Türkiye’ye yayılan geniş ayrıcalıklar ağında toplam 230 anlaşmalı marka ve 450’den fazla lokasyon bulunuyor. Bankanın anlaşmalı olduğu tüm restoran ve işletmelerin listesine yapikredi.com.tr’den ulaşılabiliyor. Müşterilerinin hayatına ayrıcalık katan Crystal, yurt içindeki anlaşmalı otel ve restoranlarda sunduğu indirimin yanı sıra seyahat ve concierge gibi çeşitli özel ek hizmetlerle kart sahiplerine, ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyor.