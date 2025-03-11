Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara dört yeni fon daha

Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarına sunduğu geniş fon yelpazesine 3 - 12 Şubat tarihleri arasında dört yeni fon ekledi.

Yatırımcılarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürün portföylerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şunları söyledi: “Uzman yönetici kadromuz, kaliteli hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile yatırımcılarımızı farklı stratejilere sahip fonlarımızla bir adım öne taşımaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda değişen ekonomik konjonktüre uyumlu şekilde oluşturduğumuz dört yeni fonumuzu müşterilerimizle buluşturduk.

Yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzerine kurulu olan Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonumuzu (YBH) 3 Şubat tarihinde halka arz ettik. Fon toplam değerinin en az yüzde 80’i, devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen 5-15 yıl arası borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırılıyor.

7 Şubat’ta halka arz etiğimiz Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu’nun (YMH) yatırım stratejisi doğrultusunda da BIST’te işlem gören ortaklık paylarının yarattığı getiri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) endekslerinde açılan borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlardan kazanılan getiriyi birleştirerek, Türk Lirası bazında mevduat üzeri mutlak getiri elde etmeyi planlıyoruz.

Bir başka stratejiye sahip Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fonu’nun (FLS) da 7 Şubat tarihinde halka arzını başarıyla tamamladık. Bu kapsamda; fon toplam değerinin devamlı olarak en az yüzde 80’i, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından euro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırılırken aynı zamanda yabancı borsa yatırım fonlarında pozisyon alarak yabancı hisse senedi endekslerinin getirisinden yatırımcılarına Avro para biriminden getiri sağlamayı hedefliyor.

Son olarak ise 12 Şubat’ta, sektör odaklı tematik fonlarımıza, ilerleyen dönemde büyüme potansiyeliyle öne çıkan inşaat sektörünü ekledik. Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonumuz (YHI) ile Borsa İstanbul’da işlem gören ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ortak olarak, kıstas üstü getiri elde etmeyi amaçlıyoruz. Farklı stratejilere sahip, zengin ürün portföyümüzle, önümüzdeki dönemde de yenilikçi adımlarımızla hizmet kalitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz.”