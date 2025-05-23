Dünyaca ünlü milyarder Türkiye’ye geliyor! Moda devi lüks projesini tanıtacak

Dolce & Gabbana, Miami’deki ilk konut projesi 888 Brickell’in Türkiye lansmanı, 27 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü milyarder Türkiye'ye geliyor

Lansmana projenin yüzü olan milyarder fenomen Gianluca Vacchi de katılacak.

Moda dünyasının ikonik markası Dolce & Gabbana, Miami’de hayata geçirdiği ilk markalı konut projesi 888 Brickell’in ardından şimdi de gözünü Türkiye’ye çevirdi.

Dolce & Gabbana lüks projesini tanıtacak

Ünlü marka, 259 özel tasarım konut, restoran, bar, havuz terası ve spa merkeziyle donatılmış bu lüks yaşam projesinin Türkiye lansmanını 27 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirecek. İstanbul’a gelecek isimler arasında, projenin yüzü olan dünyaca ünlü milyarder iş insanı ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi de yer alıyor. Etkinlik, hem moda hem de gayrimenkul dünyasının nabzını tutacak prestijli bir buluşma olacak.