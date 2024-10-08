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Yasaklı Roblox hisselerinde sert düşüş: Kısa pozisyonları zorlayan şirketin hedefinde!

ABD'de açığa satış pozisyonları alan Hindenburg Research, çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta kısa pozisyon alması sonrasında hisseler sert düştü.

Haber Merkezi
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Yasaklı Roblox hisselerinde sert düşüş: Kısa pozisyonları zorlayan şirketin hedefinde!
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Türkiye'de erişime kapalı olan dünyada popüler oyun platformu Roblox hisseleri, ABD'de açılış öncesi işlemlerde sert düştü.

Roblox hisseleri yüzde 13 oranında düşerken, Bloomberg HT’nin haberine göre, Hindenburg Research oyun platformunda kısa pozisyon aldı.

Çevrimiçi oyun şirketinin hisseleri yılbaşından bu hafta başına dek yüzde 9,5 oranında değer kaybetmişti.

Hindenburg, bir raporunda pedofililerin Roblox'u kullanmasını engellemek için yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmadığını iddia etmişti. Bunun üzerine hisselerde düşüşe yönelik kısa pozisyon alan şirketin işlemleri sonrasında hisselerde sert gerileme dikkat çekti.

Ağustos 2024’te Roblox, 'çocuk istismarı' gerekçesiyle Türkiye'de erişim yasağıyla karşılaşmıştı, halen de yasak sürüyor.

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