Yat ve tekne tutkunları, Ankara'da fuarda buluştu

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneğinin (YATED) desteklediği "Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show", Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, güçlü bir denizcilik sektörü demenin, daha güçlü bir ülke ekonomisi ve daha güçlü bir Türkiye demek olduğunu belirterek, "Bu hedefle her geçen gün daha yüksek standartlarda denizcilik hizmetleri vermek için çalışıyoruz." dedi.

Gemi inşa sanayisinde yaklaşık 95 bin kişilik istihdamı, 1 milyonu aşan amatör denizcisi ve 140 bin gemi insanı ile Türkiye'nin denizci bir ülke olduğunun altını çizen Ünüvar, gezi, eğlence ve spor için özel tasarlanmış küçük tonajlı teknelerin ülkedeki sayısının 160 binleri aştığını aktardı.

Ünüvar, küresel olarak yat ve tekne endüstrisinin, sürekli yenilik ve teknolojik ilerlemeye odaklanmış durumda olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle çevre dostu teknolojiler, enerji verimliliği, otonom seyir sistemleri gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu da hem çevresel sürdürülebilirlik hem de kullanıcı deneyimi açısından sektöre önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemiz yat imalatçılarının, geleneksel yapım becerilerini modern tekniklerle birleştirmesi sonucu Türk tekne ve yat yapım endüstrisinin uluslararası alanda tanınırlığı artmış ve dünya yat ve tekne pazarında önemli bir yere gelinmiştir." diye konuştu.

Nitelikli gemi inşasında önemli bir konumda olan ülkenin bu gemilerdeki ihracat kilogram değerinin 20 dolarları bulduğuna işaret eden Ünüvar, şöyle devam etti:

"2023 yılında 2 milyar dolara ulaşan gemi sanayi ihracat değerimizin dörtte birinden fazlasını yat inşa endüstrimiz oluşturmaktadır. Yat inşa sanayimiz, katma değeri çok daha yüksek olan bir endüstri dalıdır. İnşa edilen yatın boyutu arttıkça malın kilogram değeri de artmakta, bu değer 40 dolarları bulabilmektedir. Türkiye, modern yat üretimi açısından nispeten genç olmasına rağmen yüksek işçilik kalitesi ve fiyat performans değerlendirmesinde rakibi diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında rekabetçi fiyatları ile sipariş sayısını artırmaktadır. Özellikle büyük ölçekli tekne siparişlerinde, tersanelerimizin kapasitesi büyük oranda dolu durumdadır. Çevreci bir anlayış ile yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif enerji kullanma konusundaki başarılarımızın bir sonucu olarak elektrik tahrikli, hibrit yatlar da Türkiye'de üretilmeye başlanmıştır."

Yatlara yönelik, bağlama ve barınma yeri yetersizliğini bildiklerini ve çözmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ünüvar, "Kapasiteyi artırmak için yapılacak yeni marina yatırımlarına gerekli destekler verilmekte, bununla birlikte tonoz bağlama sistemleri gibi alternatif bir çözüm oluşturmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." dedi.

Ankara'da deniz severlere kapısını açan fuarda, 60 firmanın katılımıyla 200’ün üzerinde yat ve tekne sergileniyor. Fuar, 19 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.