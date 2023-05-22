“Yatırım teşvik belgeleri eksik kullanılıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yatırım maliyetlerini azaltarak rekabetçi olmayı hedefleyen firmalar ile büyümek isteyen KOBİ’lere yatırım teşvik belgelerinin alınması ve devlet desteklerinin etkin kullanımı konusunda destek veren Index Yatırım Teşvik kurulduğu günden bu yana geçen kısa süreye rağmen adından söz ettirmeye başladı. 8 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten Yatırım Teşvik Danışmanı Tuncay Kiraz, “25 yıllık bireysel deneyim ile 3 ortak olarak faaliyete geçirdiğimiz Index Yatırım Teşvik’in arkasında 2 yıllık da önemli bir hazırlık süreci var. Aslında biraz da bu yüzden hızlı bir başlangıç yapıp 8 ay gibi bir sürede 36 teşvik belgesi aldırdık. Sektördeki birçok kurumdan farklı olarak sadece yatırım teşvik belgesini aldırmakla yetinmiyor, yatırım teşvik belgesine bağlı desteklerden maksimum verim alınması ve yatırımın en kısa sürede finanse edilmesine rehberlik yapıyoruz” diye konuştu.

“Muhasebe ile yüz yüze çalışıyoruz”

Ülke olarak finansal okur yazarlık konusunda önemli eksikliklerin yaşandığını ve bunun giderilmesi gerektiğini belirten Kiraz, “Yatırım teşvik belgesini almakla iş bitmiyor. Bunun firmaya olan faydasını maksimuma çıkarmak önemli. Sadece KDV ve Gümrük Vergisi istisnası ile sınırlı olmayan durumlar var. Birçok yatırım teşvik belgesi revizyonunda muhasebe departmanları ile yaşanan kopukluklar nedeniyle eksik vergi indirimi yapılması gibi durumlar söz konusu. Biz bu tarz durumları da ortadan kaldırmak ve sektöre yeni bir soluk getirebilmek adına yola çıktık. Sadece yatırım teşvik belgesi almak için değil aynı zamanda Vergi konusuna da hakim uzman ve deneyimli bir ekip olduğumuz için yatırım süresi boyunca ilgili şirketlerin muhasebe departmanları ile yüz yüze çalışıyoruz. Bu durum da bize aslında maksimum fayda için önemli bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Raporlar sektörü yansıtmıyor”

Yatırımları kısa sürede finanse etmenin en etkin yollarından birisinin ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ olduğunu belirten Kiraz, “Fabrikalar alınan makinelerde bu destekler kullanılabiliyor. KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi, sigorta pirim destekleri, yatırım yeri tahsisis gibi birçok konu aslında bu işin içerisine giriyor. Ama yapılan en büyük yanlış başvuru için standart biçimde hazırlanan kapasite raporlarının faaliyette bulunulan sektörü ve yatırımı tam karşılamaması. Bir de alınan belgelerden eksik faydalanma söz konusu. Yatırım Teşvik Belgesi Okuma ve Desteklerinden doğru faydalanma eğitimi ile bu sorunu ortadan kaldırmak adına hamle yaptık. Ülkemizde paranın çok değerli olması nedeniyle, yatırım yapan firmaların paranın zaman değeri açısından yatırımını en kısa sürede finanse etmesini istediği bir ekonomik gerçek var. Yatırım teşvik belgesi paranın zaman değerine bağlı olarak ve kur riskini de göz önünde bulundurarak, yatırımını en kısa sürede ölçek ekonomisi göz önünde bulundurularak finanse etmesini sağlamak adına çok önemli bir araç halini aldı” dedi.