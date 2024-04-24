“Yatırım teşvikleri mikro işletmelere ulaşmıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sektörüne üretim yapmak amacıyla 1976’da kurulan ve o günden bu yana otomotivin yanı sıra makine, enerji, boru, mutfak, tıbbı malzeme, tekstil gibi birçok farklı sektör için plastik ve metal parçalar imal eden Özmetal Plastik piyasa taleplerine alternatif bakış açısı ile çözümler sunuyor. Tam entegre üretim kabiliyetine sahip olarak faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Özmetal Plastik Genel Müdürü Pınar Özkeserli, “Kalıp tasarımından kalıp yapımına, enjeksiyon makinelerinde plastik parça üretiminden, metal aksamın üretimi ve montajına kadar tüm süreçleri firmamızda tamamlıyor ve bütün bu süreçleri kalite belgelerimiz ile standart altına alıyoruz. Başlarda sadece otomotiv için üretim yaparken zaman içerisinde sektör riskini dağıtmak adına farklı alanlar için de üretime başladık. Otomotiv tarafında üretimini yaptığımız parçalar sadece konvansiyonel araçlarda değil aynı zamanda elektrikli araçlarda da kullanılabildiği için sektör dönüşümünün bize olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte boru tarafındaki kapasitemiz önemli bir seviyeye ulaştı. 2023 yılında ilave bir üretim alanını daha bünyemize katarak 1500 metrekarenin üzerine çıktık. Bu süreçte ayrıca makine yatırımı da yaparak üretim gücümüzü artırdık. Üretimimizin büyük kısmını ihracatçı firmalara verirken aynı zamanda direkt olarak İngiltere ve Belçika’ya rotil yatağı, toz lastiği gibi ürünler ihraç ediyoruz” dedi.

“Rekabet avantajımızı kaybettik”

2024 yılının ekonomideki bozulmalar nedeniyle beklentilerin altında geçtiğini belirten Özkeserli, “Piyasada nakit döngüsü bozuldu ve vade süreleri uzamaya başladı. Ülkemizin yanı sıra Avrupa’da da resesyonun etkisi devam ediyor. Bu süreçte ihracat kapasitemizde de bir düşüş yaşandı. Bunun en temel nedenleri aslında maliyetlerde yaşanan artışlar. Biz ithal hammadde ile üretim yaparken elimizdeki enerji ve işçilik avantajını da kaybedince fiyattaki rekabet gücümüzü yitirdik. Diğer yandan Navlun fiyatları yükseldi. Bütün bunlar ihracat konusunda sektörü olumsuz etkiledi. Ülkemizdeki yatırım teşvikleri konusunda ciddi bir atılım var ama küçük ve mikro ölçekli işletmeler bu teşviklerden yeterince faydalanamıyor. Şu anda yaşanan personel sorunu nedeniyle daha az insan gücüne ihtiyaç duyan makine parkurları kurulurken, meslek liselerinin kapasitelerinin yüzde 100’e yaklaşması gelecek 3-4 yıllık süreçte bu sorunun gündemden kalkması adına umut verici. Ancak yine de meslek lisesinden mezun olacak öğrencileri de ilgili mesleklere yönlendirmekte doğru adımları atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.