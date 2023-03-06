Yayla Agro Gıda, ABD'ye ihracat izni aldı

Yayla Agro Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıkla ile ABD’ye ihraç edilecek ürünler için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Hazır Gıda ürün grubu ürünlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilmesi için yürütülen süreçler neticesinde; Amerika Birleşik Devletleri'ne gıda ürünleri ihraç edilebilmesi için onay kurulu niteliğinde bulunan FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onay süreçleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. Bu onay neticesinde ilgili ürünlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilir hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.