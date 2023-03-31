Yayla’dan ‘uygun bütçeli’ Ramazan kumanya paketleri

Yayla Agro Gıda’nın yüzde 15,02 hissesinin geçen yıl Mayıs ayında YYLGD kodu ile halka arz edildiğini belirten Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, halka arzın kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Bunun aynı zamanda şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir eşik olduğunun altını çizen Gümüş, “Önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefledik. Aynı zaman halka arzımızla birlikte şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve global marka olma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı stratejik ortaklıklar için de elimiz güçlenecek” dedi.

Yeni dönemde uluslararası stratejik ortaklıkların oluşturulması boyutunda artık masaya daha güçlü bir şekilde oturacaklarını dile getiren Hasan Gümüş, “Kurumsallaşma, şirketimizin halka arz kararı almasındaki en büyük motivasyonlarımızdan birini oluşturuyor” diye konuştu.

Kuruldukları günden bu yana tüm faaliyetlerinin odağına daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyayı konumlandırdıklarına vurgu yapan Gümüş, “Yayla Agro, kendi sektöründe Kurumsal Karbon Ayak İzini hesaplatan sayılı firmalar arasında bulunuyor. “Sürdürülebilir DünYayla” mottosuyla tüm operasyonlarında yenilenebilir enerjiye odaklanan Yayla Agro; Karbon Ayak İzi Beyan Raporu sonucu gıdanın geleceğine yönelik hedeflerini ve yol haritalarını çizdiklerini, bu çalışma sayesinde kurumsal karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini belirleme konusunda noktasında değerli sonuçlara ulaştıklarını belirtiyor” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve sıfır atık çalışmalarına çok daha önce start vererek dünyanın geleceğine katkı sağladıklarını belirten Hasan Gümüş, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı.

“Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun üretim”

Günümüz dünyasında değişen tüketici ve tüketim alışkanlıklarını iyi gözlemlediklerinin altını çizen Gümüş, “Yayla Agro Gıda, alanında bir ilk olan “Yemek Hazır” serisini yeni ürünlerle büyütmeye devam ediyor. Çeşit çeşit çorbalardan pilavlara, makarnalardan etli yemeklere, pilakilerden zeytinyağlı yemeklere, hoşaftan yöresel lezzetlere kadar birçok seçeneği ile sofraların vazgeçilmezi haline geliyor” dedi.

2022 yılının son çeyreğinde Yemek Hazır ürün ailesine salatalar, haşlanmış ve suyu süzülmüş kullanıma hazır bakliyatlar ile yeni ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Gümüş, “Özellikle hafif, besleyici ve serinletici lezzetler arayanlar için çok iyi bir alternatif olan salataya yepyeni bir yorum getiren Yayla Salata Hazır, üç farklı çeşidi ile raflarda yerini aldı. Pratikliğiyle hayatı kolaylaştıran Yayla Yemek Hazır Serisi; özenle seçilen malzemelerle, hijyenik ve dünya kalite standartlara uygun bir ortamda hazırlanarak BPA’sız özel ambalajlarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor” diye konuştu.

Büyüyen dijital ekonomi ile müşterilere her platformda ulaşılabilir marka kimliğinin bir sonucu olarak e-ticaret mağazası açtıklarını kaydeden Gümüş, “Tüm pazar yerlerine entegrasyonunu tamamladık. Avrupa’da da belli bir konuma gelen Yayla Agro Gıda yine online pazarda Amazon Avrupa mağazasını faaliyete açtı” şeklinde konuştu.

“Niğde’de 2.5 milyar liralık yatırımla üçüncü fabrika”

Yayla Agro Gıda’nın, oldukça etkili bir pazar odaklı strateji kurarak rakiplerinden ayrıştığının altını çizen Hasan Gümüş, inovatif ürünlerle tüketici taleplerini hemen karşılayabilecek noktaya ulaştıklarını söyledi.

Aynı zamanda üretim ve tedarik zinciri yönetimlerini küresel standartlara çıkardıklarını dile getiren Gümüş şu bilgileri verdi, “ 2.5 milyar TL’lik yatırımla 127bin metrekare alana kurulu Niğde’de üçüncü fabrika projesine başladık. Stratejik yatırımlar kapsamında kurulacak olan yeni fabrikada iç pazarla birlikte ihracata yönelik organik, fonksiyonel ve katma değerli ürünler üreteceğiz. Niğde fabrikasında birinci faz kapsamında ilk üretimi 2023 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Gümüş, Niğde Fabrikasında, ihracat odaklı, katma değeri yüksek, fonksiyonel gıdalar, zenginleştirilmiş ürünler, bitkisel protein bazlı ürünleri ile değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt verecek ürünler üreteceklerini, nihai hedeflerinin 10 yılda global marke haline gelmek olduğunu aktardı.

Kumanya paketleri hazır

Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya paketleri hazırlamaya başladıklarını belirten Hasan Gümüş kumanya paketlerinde temel bakliyat, makarna, yağ ve şeker gibi birçok gıda ürünü bulunduğunu anlattı. Paketler bu yıl da paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına konuk olacağını ifade eden Gümüş, “Ramazan ayının bolluk ve bereketi temsil ettiği bilinciyle tüm satış kanallarımızda ürün tedariği sağlanmış olup, uygun bütçeli kumanya paketleri ile de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.