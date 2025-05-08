Yaz öncesi mayıs fırsatlarıyla bahçe ve balkonlar Koçtaş ile yenileniyor

Türkiye'nin lider ev geliştirme perakendecisi Koçtaş, yaz mevsimine hazırlık sürecinde evini ve yaşam alanlarını yenilemek isteyenler için Mayıs ayına özel ‘Büyük Bahar Kampanyası’nı başlattı. Öncelikle bahçe ve balkon olmak üzere yüzlerce kategorideon binlerce üründe %30’a varan indirimler sunulankampanyaylayaz alışverişini erkenden yapmak isteyenler için avantajlı bir dönem başlıyor. “Bahçe keyfi Koçtaş’ta” vurgusuyla duyurulan kampanya kapsamında; peyzaj malzemeleri, bahçe mobilyaları, el aletleri ve dış mekân düzenlemelerine yönelik ürünlerin yanı sıra outdoor ve kamp ekipmanları da indirimli olarak sunuluyor. Dönemi yazlıklarında geçirmeyi planlayanlar, tatil öncesi küçük tadilatlara girişenler ya da evlerindeki açık alanlarıdaha yaşanabilir hale getirmek isteyenler için her bütçeye uygun seçenekler Koçtaş mağazaları ve Koçtaş’ın dijital kanallarında müşterileri bekliyor.

Bahçe keyfi bu yıl da Koçtaş’ta başlıyor

Koçtaş; sezona özel ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu kampanyasıyla yaz mevsimine keyifli bir giriş yapmak isteyenleri mağazaları ve Koçtaş'ın internet sitesine bekliyor. Mayıs ayına özel bu kampanya ile sezon öncesialışverişte avantaj sağlamak isteyenlerihtiyaç duydukları ürünlere ulaşılabilir fiyatlarla sahip olabiliyor. Yaz boyunca kahvesinibahçesinde yudumlamayı, serin akşamların tadını balkonunda çıkarmayı ya da kamp planlarını erkenden yapmayı düşünenler için bahçe keyfi bu yıl da Koçtaş’ta başlıyor.