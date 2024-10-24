YB Holding, Rotor ile savunma sanayimizin gücünü artıracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - YB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakgör, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek holding bünyesindeki Rotor Motion ve Rotor Robotics ile olarak geliştirdikleri robotik çözümler ile ilgili bilgi verdi. Melek yatırımcı olarak iki yıl önce adım attığı yeni nesil teknolojilerde büyüyen YB Holding, yakın gelecekte yüksek katma değerli bir teknoloji şirketine evrilmeyi planlıyor. Rotor Motion ve Rotor Robotics olarak özellikle yerli ve milli teknoloji üretimiyle Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakgör, geliştirdikleri hassas motor teknolojisi ile ilgili de bilgi verdi. Bakgör, gelinen noktada sıfır titreşimle çalışan ve hassas pozisyonlama kabiliyetine sahip motor ürettiklerini söyledi. Yusuf Bakgör, motorun savunma sanayi, endüstriyel otomasyon, havacılık, uzay, otomotiv ve tıbbi cihazlar dahil olmak üzere farklı sektörlere geniş bir yelpazede kullanıldığını, yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen bu yeni nesil motorun, özellikle insansız hava araçları ve hassas robot teknolojilerinde kullanıldığını ifade etti.

Köpek robot projesi tamamlandı

Rotor Motion olarak tasarlayıp ürettikleri yerli reaksiyon tekeri motoru ile uzay sistemleri alanında bir ilki başardıklarını ve ithalatı sıfıra indirmeyi hedeflediklerini açıklayan Bakgör, “TÜBİTAK Uzay ile geliştirdiğimiz yerli reaksiyon tekeri motorumuz uzaya çıkacak. Bu bizim için büyük bir gurur” diye konuştu. Yusuf Bakgör, Rotor Robotic’s olarak yerli üretim dijital asker olarak tanımlanan köpek robot projesini de tamamladıklarını duyurdu. Bakgör,“Prototip başarıyla tamamlandı. Robot köpeğimiz kullanım amacına uygun şekilde özelleştirilebilir olarak tasarlandı. Savunma sanayi alanında ülkemizin önde gelen firmalarıyla mayın tarama, entegre güdümlü roket sistemleri gibi operasyon odaklı ortak projelerimiz devam ediyor” dedi.

Gelecekte yüksek katma değerli bir teknoloji şirketi olma hedeflerine yakın olduklarını vurgulayan Bakgör, şöyle konuştu: “Yapay zeka ile entegre robot teknolojileri giderek yaygınlaşacak. Özellikle yapay zekanın günlük yaşamda daha etkin hale gelmesiyle robotların evlerde ve işyerlerinde kullanılacağını düşünüyoruz. Bu teknolojide de öncü olmayı hedefliyoruz.” Özyeğin Üniversitesi TEKNOPARK’ta faaliyet gösterdiklerini belirten Bakgör, Dilovası OSB’de 15 bin metrekare alanda yatırım yapmak için de hazırlıklara başladıklarını ifade etti.