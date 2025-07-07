CEPHEDER Başkanı Emre Ünaldı: İnşaatlarda cephe yapıları için regülasyon ve denetim talep ediyoruz

Mehmet KAYA - ANKARA

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında, binalardaki yangınlarda sorumluluk ve binaların yangına uygunluğu, denetimi yoğun olarak tartışıldı.

Özellikle, Grand Kartal Otel’deki yangın önlemleri konusunda hangi kurum ya da kuruluşun sorumlu olduğuna dair tartışmaların ortaya çıkması, bu alandaki mevzuat boşluğunu da gündeme getirdi.

Kamunun, binaların yangın durumlarına yönelik bir yönetmelik taslağı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Henüz görüşe açılmayan taslağın, binaların yangın yönünden alınması gereken önlemleri kapsayacağı belirtiliyor.

Her türlü yapının cephe inşası ve cephelerde kullanılan malzemelere yönelik üretim yapan firmaların üye olduğu Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER) Başkanı Emre Ünaldı, dernek olarak, her bir bina için cephe sorumlusu atanmasını da içeren bir denetim-sorumluluk sistemi önerdiklerini açıkladı.

Öteyandan, bina cephelerinin estetik yönünün de önemli olduğunu belirten Emre Ünaldı, kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul için kent estetiğine de katkı verecek şekilde cephe düzenlemelerinin tarihi kent dokusunu yansıtacak şekilde planlanabileceğini kaydetti.

Bina maliyetlerini artırabilir ama deprem ve yangın açısından düzenleme gerekli

Gazetecilerle biraraya gelen CEPHEDER Başkanı Emre Ünaldı, sektör olarak yapıların en önemli unsurlarından olan cephe inşasının deprem ve yangın açısından regülasyona tabi tutulmasını istediklerini vurguladı.

Özellikle yangınların cepheden yayıldığını ve söndürülmesinde başarının cepheye çıkmadan kontrol edilmesine bağlı olduğunu hatırlattı. Bolu Kartalkaya yangınının da cepheden yayıldığını vurgulayan Ünaldı, bu nedenle kullanılan malzemelerden, binaların yapılanmasına ve güvenlik önlemlerine kadar standartlara bağlı bir yapının oluşması gerektiğini söyledi.

Bu noktada inşaatlar için bir “cephe danışmanı” atanmasını talep ettiklerini kaydeden Ünaldı, “Her projede bir mimar, bir inşaat mühendisi var, projeye yetki veren. Bir de yapı denetim var. Bir de cephe danışmanı olması lazım. Bu çok önemli. Yurt dışında var mesela bu. Yani cephe danışmanının da buna imza atması lazım proje başında. Cephe danışmanı vasıtasıyla da bu konuların çözüme gitmesi daha hızlı olur. Yani bir yapı denetim firması gibi bir cephe denetiminin de olması lazım” dedi.

Ünaldı, cephe danışmanının da hukuken sorumlu kişi olmasını önerdiklerini belirtti. Ünaldı, sektör olarak bir başka taleplerinin cephelerde kullanılabilecek malzemeler konusunda bir standart getirilmesi olduğunu, şu anda bu yönde herhangi bir düzenleme olmadığını, çok yanıcı malzemelerin dahi yalıtım için cephelerde kullanılabildiğini belirtti.

Yangına odaklanılmasıyla birlikte, depreme dayanıklılık açısından da cephe yapıları ve kullanılan malzemelerin büyük önem taşıdığını belirten Emre Ünaldı, yangın ve depreme dayanıklı bir yapının ortaya çıkmasında yüzde 20’ler dolayında bir maliyet artışının ortaya çıkabileceğini ancak yapıların da can güvenliğinin artacağını kaydetti.

Kentsel dönüşüm gündemde, estetik açıdan da önemli

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlandığını hatırlatan Ünaldı, bu aşamada cephe düzenlemesinin de güvenlik artışına katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu aşamada cephelerin kent estetiği açısından da öneminin ortaya çıktığını anlatan Ünaldı, İstanbul özelinde, cephe görüntüsü için bir dizi çalışma içinde olduklarını, yapılar oluşturulurken İstanbul’un tarihi kimliğine uygun bir dış görünüm verilebileceğini vurguladı.

Ünaldı, “İstanbul için bir silüet çalışıyoruz, tam sonuca henüz gelmedi. Daha eski, Fransız balkonlu, İstiklal Caddesi’nin (eski) zamanında olduğu bir sülüetin olması, İstanbul'un muazzam tarihine hizmet edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.