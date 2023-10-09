Yemeksepeti, Bisikletli Kurye modelini hayata geçirdi. Yeşil teslimat modelinin yeni parçası olan Bisikletli Kurye, özellikle gençler için yeni bir iş alanı da yaratmış oluyor. Yeşil teslimat sürecinde Yemeksepeti, elektrikli bisiklet, normal bisiklet ve yaya olmak üzere üç farklı modelle hizmet veriyor.

Yemeksepeti'nin Bisikletli Kurye hamlesi, çevre dostu yaklaşımlarına yönelik bir adımını yansıtıyor. 30 milyonu aşkın kullanıcısını, 90 binin üzerinde iş ortağı restoran ve mahalle esnafıyla buluşturan Yemeksepeti, yeşil teslimat modelleriyle gezegeni koruma misyonunu ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor.

Yakıt gideri olmaksızın, düşük maliyetle iş imkanı sunması da Bisikletli Kurye modelinin dikkat çeken bir başka özelliği. Yemeksepeti’nin çevre dostu Bisikletli Kurye filosunda ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığındaki gençler görev alıyor.

Siparişler tam zamanında teslim ediliyor

Yeşil lojistik ağını genişletme hedefi doğrultusunda, Yemeksepeti'nin başlattığı Bisikletli Kurye modeli, özellikle yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılmasını, teslim sürelerinin kısalmasını hedefliyor ve gençlere yeni iş olanakları sunarken, şehirde bisiklet ve bisikletli kültürünün gelişimine de katkıda bulunuyor.

Karbon salımını minimuma indirerek hizmet veren Yemeksepeti, elektrikli motorsiklet ve bisikletin yanı sıra Yaya Kurye modeliyle birlikte daha yeşil ve sürdürülebilir bir lojistik ağı oluşturuyor.