Eksim Genç Enerji Programı’na başvurular açıldı

Enerji, gıda ve elektrik dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Eksim Holding, yenilikçi ve dinamik bakış açısıyla Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda yeni mezun işe alım programı Genç Enerji için başvuru sürecini başlatan holding, genç yetenekleri Eksim ailesine katılmaya davet ediyor. Programın 5. Dönemi, 2000 yılı ve sonrasında doğmuş; üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile 1 yıldan az iş deneyimine sahip adayları kapsıyor. 28 Şubat’a kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından adaylar için teorik ve pratik eğitimlerin başlaması planlanıyor.

Profesyonel yaşama güçlü başlangıç

Genç Enerji Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, “Eksim Genç Enerji Programı ile genç yeteneklere iş fırsatının ötesinde, geniş bir vizyon ve gelişim odaklı bir yolculuk sunuyoruz. Katılımcılar; yenilenebilir enerji, gıda, elektrik dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonu sektörlerinde hem teorik hem de uygulamalı olarak birikim kazanırken profesyonel yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapma imkanı elde ediyor. İstihdamın yanı sıra yetenek gelişimi ve kariyer yönetimine yönelik çok katmanlı bir deneyim sunan programımızı; genç arkadaşlarımızı iş dünyasının sürekli değişen gereksinimlerine uyumlu bir şekilde hazırlamak için her dönem zenginleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Adayları kapsamlı bir oryantasyon süreci bekliyor

2021 yılından bu yana Genç Enerji Programı’yla birlikte birçok gencin iş hayatına Eksim Holding çatısı altında başladığını belirten Korkut, “Bu yıl programa katılacak genç arkadaşlarımızı 6 aylık kapsamlı bir oryantasyon süreci bekliyor. Katılımcılar, LinkedIn Learning üzerinden bireysel gelişimlerini destekleyip mentorluk programıyla profesyonel rehberlik alabilecek ve ideathon gibi yaratıcı etkinliklerle ekip çalışması becerilerini geliştirebilecek” ifadelerini kullandı.