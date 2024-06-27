Yenilikçiler için En İyi 50 İş Yeri Listesi açıklandı: Champs, en iyi şirketler arasında yer aldı

Pandemi ile birlikte dünya genelinde birçok sektör için zorunlu hale gelen uzaktan çalışma modeli, iş dünyasında kalıcı bir inovasyon ve dönüşüme sebep oldu. Uzaktan çalışmanın avantajlarını ve uygulanabilirliğini gözler önüne seren bu süreç, bu modelin yaygınlaşmasına da öncülük etti. Serbest çalışanların veya geçici işlerde çalışanların oluşturduğu bir iş gücü modeli olan GIG ekonomisi ise profesyonellere proje bazlı çalışma fırsatı sunarak, esnek çalışma imkanları sağladı.

Pandeminin ardından sahneye çıkan Champs ise uzaktan çalışmak isteyen yeteneklerle, bu modelde çalışan istihdam etmek isteyen firmalar arasında bir köprü görevi üstlendi. Yeni nesil çalışma platformu Champs, bu yenilikçi yaklaşımı sayesinde ‘Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri’ Listesi’nde yer aldı. Fast Company Dergisi tarafından düzenlenen proje kapsamında hazırlanan liste, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldığı jürinin değerlendirilmesiyle belirlendi.

Değerlendirmede yenilikçilik ve girişimcilerle ilişkilere dikkat edildi

Şirketler tarafından paylaşılan verilerin değerlendirilmesinde ise şirketlerin ‘çalışanlarına’ sunduğu olanaklar esas alındı. Değerlendirmede en önemli vurgu ise yenilikçileri çekme ve girişimcilerle ilişkiler tarafına yapıldı. Çalışan deneyimi, onların görüş ve fikirlerine verilen önem, çalışan fikirlerini hayata geçirme, şirket içinden girişimci çıkarma ve girişimcilere destek verilmesi değerlendirmenin öne çıkan kriterleri arasında yer aldı.

Champs, Türkiye’nin en iyi 50 yenilikçi arasında yer aldı

Türkiye’de ilk kez bu yıl Haziran ayında düzenlenen proje kapsamında, çalışan süreçlerini iyileştirme ve yeni iş yapma yöntemleri icat etme konusunda yenilikçi adımlar atan şirketler ödüllendirildi. Firmalara ihtiyaçlarına uygun yetenekleri hızlı ve kolay bir şekilde bulma, profesyonellere ise yetenek ve deneyimlerini daha geniş bir iş pazarına sunma fırsatı sunan Champs ise, bu yönüyle kriterlere uygun ilk 50 şirketin arasına girdi.