Yerelin İzinde’nin 3’üncü durağı Bursa Siyah İnciri oldu

Esra Özarfat

BURSA - Metro Türkiye’nin yerel ürünlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek yerel değerlerin mutfaklarda daha fazla kullanılmasını hedeflediği “Yerelin İzinde” projesinin 3’üncü durağı Bursa oldu. Bursa’nın coğrafi işaretli ürünü Bursa Siyah İnciri; Şef Şemsa Denizsel, Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hanife Çalışkan, Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan’ın katıldığı organizasyonla anlatıldı. Osmangazi Karabalçık Köyü’nde şeflerin de atılımıyla düzenlenen incir toplama etkinliğinin ardından Şef Şemsa Denizsel’in Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katkısı ile oluşturduğu “Bursa Siyah İnciri’nin İzinde” menüsü tadımı yapıldı. Bursalı yazar/yönetmen Ezel Akay da Bursa Hünkar Köşkü’nde düzenlenen etkinlikte Bursa mutfak kültürü ve incirin mutfaktaki yerine dair anlatımda bulundu.

Yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin ortaya çıkarılmasına, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına destek verdiklerini belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, 2012 yılında coğrafi işaretli ürünlerle çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, geniş florası sayesinde Türkiye'nin tüm Avrupa ülkelerinin toplamı kadar potansiyel, coğrafi işaretli ürüne sahip olabileceğini vurguladı. Yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılmasının önemine işaret eden Türüng, “Bu noktada Metro Türkiye olarak üreticilerimizi destekliyoruz, eğitimler veriyoruz, coğrafi işaret alabilmeleri için başvuru süreçlerini destekliyoruz. Arkasından onlarla birlikte ürünleri geliştirmelerine, farklı yöntemlerle katma değerli hale getirilmesi noktasında yardımcı oluyoruz. Bu ürünleri kullanacak şefler için de mutfakta kullanılabilecek şekilde hazır hale getiriyoruz. Toplumun geneline özellikle de gençlerimize bunu anlatabiliyor olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzaladık ve coğrafi işaretin liselerde müfredata girmesini sağladık. Bu sayede gençlerimiz daha eğitim yıllarında coğrafi işaretin ne olduğunu Türkiye’nin potansiyelini öğrenme fırsatı buluyorlar” dedi. Bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Sinem Türüng, Bursa’nın siyah incirinin üretim ve ihracat açısından önemine dikkati çekerek, geçen yıl üretilen 50 bin ton siyah incirin 18 bin tonunun ihraç edilerek ülkeye katma değer sağlandığını hatırlattı.

Bursa Siyahı Avrupa yolunda

Toplantıda konuşan Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan da tarım ürünlerinin pazarda hak ettiği değeri bulabilmesi için kooperatifleşmenin öneminin altını çizdi. Bursa Siyah İnciri’nin Avrupa’da da tescil edilmesi için sürecin nisan ayında başladığını duyuran Özkan, sonuçlanması halinde ürünün adını dünyaya duyuracağını söyledi. Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği’ne 17 ilçeden 86 köy kooperatifinin bağlı olduğunu kaydeden Osman Özkan, yaklaşık 12 bin 300 ortaktan alım yaptıklarını, kooperatif olarak 2 yıldır ihracat da yaptıklarını anlattı.