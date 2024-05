Yerli amfibi YETX, gölet testini geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Serbest Bölge’de üretime devam eden Orso Off Road Solutions tarafından üretilen yerli amfibi araç YETX, Kurtul Göleti’nde kurulan parkurda üstlenebileceği kritik görevleri bir kez daha göstererek testleri başarı ile geçti. Testler sırasında Gemlik protokolünü de ağırladıklarını belirten Orso Off Road Solutıons Genel Müdürü Erman Ersöz, “İhracat ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Kısa sürede 50 adet YETX’i Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyaya sevk ettik. Bu aracın ülkemizde de önemli görevlerde kritik roller üstlenebileceğini düşünüyoruz. Kurtul Göleti’ndeki parkur ülkemiz coğrafyası düşünüldüğünde hem önemli, hem de stratejik bir gelişmeydi. Kurtul Göleti’nin etrafındaki ormanlık alanda, özel olarak hazırlanmış bir parkur vardı. Burası, arazi araçlarının yeteneklerinin üstünde bir test için zorluklar içeriyordu. Aracımız, yüksek engeller, çamurlu yollar, sarp inişler, dik yamaçlar, sazlıklar ve sonrasında gölette amfibi özelliklerini göstererek, hibrit yetenekleri ile sınırları olmadığını ortaya koydu. YETX, isminin hakkını vererek her arazi için yetkin olduğunu kanıtladı” dedi.

YETX’in teknik özellikleri kadar yerlilik oranı ile de ön plana çıktığını belirten Ersöz, “Aracımız ülkemizde %50’den fazla yerlilik oranına sahip olarak üretiliyor. Bu etkinlik sadece YETX performansını göstermekle kalmadı, aynı zamanda Orso Off Road Solutions olarak ürettiğimiz katma değerin ülkemiz için haklı gururunu katılımcılar ile paylaşmamıza vesile oldu. Gemlik Kurtul Göleti’nde YETX ile yapılan testte, aracın doğal yeteneklerinin, ülkemiz coğrafyasına kusursuz uyumunun görülmesi çok önemliydi” diye konuştu.